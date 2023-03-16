10 самых ярких идей для весеннего маникюра с трендовыми подсолнухами. Фото

Для длинных ногтей подойдут пышные подсолнухи на голубом фоне. Изюминкой этого дизайна мастер сделал божью коровку, усадив ее на один из цветов.
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Двухцветный маникюр с ярким акцентом в виде подсолнуха подойдет для ногтей средней длины.
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Желтые подсолнухи на бело-черном фоне подчеркнут идеальную форму ногтей.
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Подсолнухи с выразительно прорисованными лепестками на ярком фоне – еще один вариант для средней длины ногтей.
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Дизайн в желто-черной тональности для коротких ногтей.
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Простой в исполнении вариант трендового дизайна для ногтей средней длины.
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Классическое красное покрытие и изобилие подсолнухов подойдут для длинных ногтей.
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Подсолнухи на фоне голубого неба – еще одна яркая идея для любителей необычного дизайна.
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Всегда беспроигрышное сочетание желтого и голубого.
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По-настоящему весенний дизайн с использованием трендовых подсолнухов.
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