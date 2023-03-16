Бульвар Шоубиз
 
16 марта, 2023
 
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10 самых ярких идей для весеннего маникюра с трендовыми подсолнухами. Фото

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Желтые подсолнухи на фоне голубого неба стали одним из трендовых дизайнов в маникюре этой весной
Желтые подсолнухи на фоне голубого неба стали одним из трендовых дизайнов в маникюре этой весной
Фото: depositphotos.com

Подсолнухи на ногтях являются одним из популярных трендов этой весны. Интернет-издание "ГОРДОН" собрало 10 самых ярких идей для маникюра с изображением подсолнухов.

Для длинных ногтей подойдут пышные подсолнухи на голубом фоне. Изюминкой этого дизайна мастер сделал божью коровку, усадив ее на один из цветов.

Двухцветный маникюр с ярким акцентом в виде подсолнуха подойдет для ногтей средней длины.

Желтые подсолнухи на бело-черном фоне подчеркнут идеальную форму ногтей.

Подсолнухи с выразительно прорисованными лепестками на ярком фоне – еще один вариант для средней длины ногтей.

Дизайн в желто-черной тональности для коротких ногтей.

Простой в исполнении вариант трендового дизайна для ногтей средней длины.

Классическое красное покрытие и изобилие подсолнухов подойдут для длинных ногтей.

Подсолнухи на фоне голубого неба – еще одна яркая идея для любителей необычного дизайна.

Всегда беспроигрышное сочетание желтого и голубого.

По-настоящему весенний дизайн с использованием трендовых подсолнухов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, маникюр, стиль
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