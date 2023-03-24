Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme

Карамельное платье "Лотос" с асимметричным лифом и шлейфом подойдет для светских выходов, посещения оперного театра или торжественных мероприятий на открытом воздухе.

"Плиссированные женственные формы объединяются в скульптурную легкость. Это платье – просто ода ткани ручной работы. Так что надень его и поймай ласковый весенний ветерок", – говорится на странице J’amemme.

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Светло-сиреневое платье с необычными продольными оборками привлекает легкостью и весенним настроением.

"Силуэты от кутюр дополняются деталями, созданными вручную талантливыми людьми. Именно здесь раскрывается квинтэссенция всей коллекции: каждый шедевр – скульптура, картина или наряд – это кропотливая работа. Сама ручная работа и уникальное ядро каждой модели определяют ДНК J’amemme. Обновленную ДНК", – говорится в посте.

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Платье "Камелия Лиза" точно не оставит свою обладательницу без внимания. Хрупкий силуэт, в центре которого объемная камелия, привлечет взгляды окружающих.

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Белое платье с декольтированным лифом в античном стиле и широкими свободными рукавами сочетает в себе плиссе разной густоты. Более густые складки на юбке и широкие на верхней части платья смотрятся необычно и изысканно.

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Маленькое черное платье из бархата выглядит остро-сексуально благодаря фактуре ткани и глубокому декольте на шнуровке.

"Когда сексуальность сливается с таинственной женственностью. Заостренные линии плеч сочетаются с бархатной текстурой, такой вневременной и кокетливой. Платье создано, чтобы сочетать в себе элегантность и сексуальность, присущие каждой женщине", – описали платье его создатели.

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