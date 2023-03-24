Бульвар Шоубиз
 
24 марта, 2023
 
Новости

Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Платья J&rsquo;amemme сочетают элегантные оттенки тканей и оригинальный дизайн
Платья J’amemme сочетают элегантные оттенки тканей и оригинальный дизайн
Фото: jamemme / Instagram

Украинский бренд J’amemme, визитной карточкой которого являются воздушные плиссированные и гофрированные ткани, представил коллекцию сезона "Весна–лето 2023". Фото разместили на странице этой марки в Instagram.

Карамельное платье "Лотос" с асимметричным лифом и шлейфом подойдет для светских выходов, посещения оперного театра или торжественных мероприятий на открытом воздухе.

"Плиссированные женственные формы объединяются в скульптурную легкость. Это платье – просто ода ткани ручной работы. Так что надень его и поймай ласковый весенний ветерок", – говорится на странице J’amemme.

Светло-сиреневое платье с необычными продольными оборками привлекает легкостью и весенним настроением.

"Силуэты от кутюр дополняются деталями, созданными вручную талантливыми людьми. Именно здесь раскрывается квинтэссенция всей коллекции: каждый шедевр – скульптура, картина или наряд – это кропотливая работа. Сама ручная работа и уникальное ядро каждой модели определяют ДНК J’amemme. Обновленную ДНК", – говорится в посте.

Платье "Камелия Лиза" точно не оставит свою обладательницу без внимания. Хрупкий силуэт, в центре которого объемная камелия, привлечет взгляды окружающих.

Белое платье с декольтированным лифом в античном стиле и широкими свободными рукавами сочетает в себе плиссе разной густоты. Более густые складки на юбке и широкие на верхней части платья смотрятся необычно и изысканно.

Маленькое черное платье из бархата выглядит остро-сексуально благодаря фактуре ткани и глубокому декольте на шнуровке.

"Когда сексуальность сливается с таинственной женственностью. Заостренные линии плеч сочетаются с бархатной текстурой, такой вневременной и кокетливой. Платье создано, чтобы сочетать в себе элегантность и сексуальность, присущие каждой женщине", – описали платье его создатели.

Контекст:

J’amemme – украинский бренд одежды от кутюр, известный своими архитектурными силуэтами и фирменными складками, созданными мастерами вручную. Марка была основана в 2018 году.

Стоимость платьев весенне-летней коллекции бренда стартует от 490.

Теги: бренд, платье, мода и красота, женщины, одежда, тренды
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Запад хочет закончить войну в Украине в 2023 году
  Фейгин: Запад хочет закончить войну в Украине в 2023 году
Дмитрий ГОРДОН
  19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы
  19-летняя украинская военная Данилкина, потерявшая ногу на фронте: Взрывы, машину пробивает. Открываю глаза – штанина разорвана, я держу кость. Кричу сослуживцу: "Что там?" Он поворачивается – и у него текут слезы
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Альтернатива моркови по-корейски: французский морковный салат
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галкин на концерте в США высмеял Газманова, Бабкину и Долину: Их даже жалко. Надеются, что власть заметит, а Путин же не принимает сигналов
Галина ГРИШИНА
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
"У меня была классическая ринопластика". Жена Павлика озвучила стоимость своей пластической операции
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Выступление группы Tvorchi на "Евровидении 2023" обойдется почти в 3 млн грн. Это в два раза дороже участия Kalush Orchestra в 2022 году
Галина ГРИШИНА
  Позировал для селфи и сыграл в теннис. Принц Уильям в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Видео
  Позировал для селфи и сыграл в теннис. Принц Уильям в Варшаве встретился с украинскими беженцами. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов
  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов
Галина ГРИШИНА
Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони
Любимый красный жакет, черное пончо, белый гольф и вечернее платье в театре Ла Скала. Самые яркие образы премьер-министра Италии Мелони
Галина ГРИШИНА
  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай
  Правила проращивания базилика и уход за рассадой. Украинский эксперт назвал сорта, которые дадут хороший урожай
Галина ГРИШИНА
"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили
"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили
Галина ГРИШИНА
  Какие специи добавить, чтобы приготовить вкусный картофель. Простой рецепт запекания в духовке
  Какие специи добавить, чтобы приготовить вкусный картофель. Простой рецепт запекания в духовке
Галина ГРИШИНА
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Тушь Maybelline, помада Armani и карандаш от Chanel. Анита Луценко показала, как менялось ее лицо в процессе нанесения макияжа. Видео
Галина ГРИШИНА
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 