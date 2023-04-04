Названа самая модная стрижка 2023 года

Слово "slob" в переводе с английского означает "разгильдяй". Название стрижки Slob – собирательное от слов "sleek" ("опрятный") и "боб".

Слоб имеет четкую форму, но не слишком точные срезы. Он менее "рваный", чем другие бобы.

"Весь он – одной длины, не имеет удлиненных или укороченных прядей спереди. Это просто очень простая стрижка, которая не должна выглядеть так, будто его особым образом стригли или укладывали каким-либо образом", – объяснил Нортвуд.

Слоб лучше всего, по мнению стилиста, смотрится на прямых волосах. Для укладки можно использовать утюжок и выпрямляющие средства для стайлинга.

"Идея заключается в чистоте и простоте", – подчеркнул Нортвуд.

Несколько вариантов стрижки слоб показали на странице natur_hair_design в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natur Hair Design (@natur_hair_design)