Названа самая модная стрижка 2023 года

Слово "slob" в переводе с английского означает "разгильдяй". Название стрижки Slob – собирательное от слов "sleek" ("опрятный") и "боб".
Слоб имеет четкую форму, но не слишком точные срезы. Он менее "рваный", чем другие бобы.
"Весь он – одной длины, не имеет удлиненных или укороченных прядей спереди. Это просто очень простая стрижка, которая не должна выглядеть так, будто его особым образом стригли или укладывали каким-либо образом", – объяснил Нортвуд.
Слоб лучше всего, по мнению стилиста, смотрится на прямых волосах. Для укладки можно использовать утюжок и выпрямляющие средства для стайлинга.
"Идея заключается в чистоте и простоте", – подчеркнул Нортвуд.
Несколько вариантов стрижки слоб показали на странице natur_hair_design в Instagram.
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Нортвуд – звездный стилист. Он сотрудничал с известными актрисами Алисией Викандер, Клер Фой, Алексой Чанг.