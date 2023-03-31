Стилист объяснила, какие стрижки старят, а какие молодят

Это старит

По мнению стилиста, женщинам следует избегать стрижек с резкими линиями.

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"Я не рекомендую такие прически, как экстремальные пикси, стрижка "горшок" или слишком длинные многослойные стрижки, если вас беспокоит старение. Эти стрижки могут подчеркнуть любую потерю объема и текстуры волос с течением времени, заставляя их казаться тоньше, подчеркивая морщины и провисание черт лица", – объяснила Удо.

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Стилист подчеркнула, что прибавляют возраст формы, лишенные движения и мягкости.

Это молодит



Боб, пикси и длинные волосы могут, напротив, освежать и молодить, но только если в форме присутствует мягкость линий.

Фото: depositphotos.com

"Хитрость заключается в том, чтобы найти парикмахера, который нанесет тонкие слои и создаст небольшую текстуру, чтобы редеющие волосы выглядели более объемными и здоровыми", – отметила Удо.

Хоршим вариантом будет короткий боб с челкой или классическая стрижка. Важно делать акцент на естественном объеме.

Фото: depositphotos.com

"Я также предлагаю мягкие слои, которые растушевывают ваши скулы, поскольку они могут отвлечь внимание от линии подбородка, сохраняя при этом соответствующий возрасту вид. Стрижка, не требующая особого ухода, такая как пикси или длинный боб, идеально подходит для тех, кто ищет простой стиль с минимальным уходом", – заметила стилист.