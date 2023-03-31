Бульвар Шоубиз
 
31 марта, 2023
 
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Стилист объяснила, какие стрижки старят, а какие молодят

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Стрижка не должна иметь слишком резкие линии
Стрижка не должна иметь слишком резкие линии
Фото: depositphotos.com

Американский стилист Лорен Удо в комментарии изданию She Finds рассказала, каких стрижек стоит избегать женщинам, которые хотят скрыть возраст.

Это старит

По мнению стилиста, женщинам следует избегать стрижек с резкими линиями.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Я не рекомендую такие прически, как экстремальные пикси, стрижка "горшок" или слишком длинные многослойные стрижки, если вас беспокоит старение. Эти стрижки могут подчеркнуть любую потерю объема и текстуры волос с течением времени, заставляя их казаться тоньше, подчеркивая морщины и провисание черт лица", – объяснила Удо.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Стилист подчеркнула, что прибавляют возраст формы, лишенные движения и мягкости.

Это молодит


Боб, пикси и длинные волосы могут, напротив, освежать и молодить, но только если в форме присутствует мягкость линий.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Хитрость заключается в том, чтобы найти парикмахера, который нанесет тонкие слои и создаст небольшую текстуру, чтобы редеющие волосы выглядели более объемными и здоровыми", – отметила Удо.

Хоршим вариантом будет короткий боб с челкой или классическая стрижка. Важно делать акцент на естественном объеме.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Я также предлагаю мягкие слои, которые растушевывают ваши скулы, поскольку они могут отвлечь внимание от линии подбородка, сохраняя при этом соответствующий возрасту вид. Стрижка, не требующая особого ухода, такая как пикси или длинный боб, идеально подходит для тех, кто ищет простой стиль с минимальным уходом", – заметила стилист.

Теги: мода и красота, женщины, стрижка, прическа, стиль, морщины, стрижки, старение
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