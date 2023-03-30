От золотой рыбки до тотального глиттера. Пять интересных вариантов маникюра для коротких ногтей от мастера бренда Chanel

Маникюр с золотыми рыбками смотрится так, будто для него использовали акварельные краски Фото: betina_goldstein / Instagram

Голдштейн предложила использовать бордовый и нюдовый лаки в одном маникюре. Акцентом здесь являются изображения бабочек вида Монарх, сделанные вручную.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

На прозрачной основе Голдштейн нарисовала фантазийный цветок, пыльцу которого она сделала золотой и объемной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

Нежный весенний вариант маникюра можно создать благодаря росписи в пастельных тонах. Мастер предложила изобразить на ногтях миниатюрные персики.

"Весенний персик", – назвала этот маникюр Голдштейн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

Маникюр с золотой рыбкой точно привлечет к себе внимание. Прозрачная основа и плавные линии плавников смотрятся органично. Благодаря подборке похожих оттенков для изображения золотой рыбки она выглядит так, будто нарисована акварельными красками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina R. Goldstein (@betina_goldstein)

"Иногда нам просто нужно немного блеска в нашей жизни", – написала Голдштейн и засыпала разноцветным глиттером ногти полностью.

Такой маникюр способен сделать свою обладательницу звездой вечеринки, но этот вариант вряд ли можно назвать универсальным.