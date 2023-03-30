От золотой рыбки до тотального глиттера. Пять интересных вариантов маникюра для коротких ногтей от мастера бренда Chanel

Голдштейн предложила использовать бордовый и нюдовый лаки в одном маникюре. Акцентом здесь являются изображения бабочек вида Монарх, сделанные вручную.
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На прозрачной основе Голдштейн нарисовала фантазийный цветок, пыльцу которого она сделала золотой и объемной.
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Нежный весенний вариант маникюра можно создать благодаря росписи в пастельных тонах. Мастер предложила изобразить на ногтях миниатюрные персики.
"Весенний персик", – назвала этот маникюр Голдштейн.
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Маникюр с золотой рыбкой точно привлечет к себе внимание. Прозрачная основа и плавные линии плавников смотрятся органично. Благодаря подборке похожих оттенков для изображения золотой рыбки она выглядит так, будто нарисована акварельными красками.
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"Иногда нам просто нужно немного блеска в нашей жизни", – написала Голдштейн и засыпала разноцветным глиттером ногти полностью.
Такой маникюр способен сделать свою обладательницу звездой вечеринки, но этот вариант вряд ли можно назвать универсальным.
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