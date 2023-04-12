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12 апреля, 2023
 
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Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором

Праздничный пасхальный маникюр можно выполнить в светлых тонах, но с ярким декором
Праздничный пасхальный маникюр можно выполнить в светлых тонах, но с ярким декором
Фото: clearjellystamper / Instagram

К Пасхе мастера маникюра в Instagram предложили сделать праздничный маникюр с использованием разнообразных фоновых покрытий и тематического декора. Издание "ГОРДОН" показывает пять интересных вариантов.

На странице clearjellystamper показали дизайн оформления ногтей с матовым покрытием и яркими изображениями кролика, моркови и пасхального яйца. 

Еще один маникюр от того же мастера представленв более ярких тонах: на глиттерной синей основе изобразили ярко-желтых цыплят.

На странице yourfavnailtechcristal показали, как можно оформить классический французский маникюр к празднику. Это сделали с помощью нежных розовых и голубых тонов, а также акцентов на ногтях безымянных пальцев в виде рисунков кроликов. 

Мастер alleehgarotclaws украсила ногти изображением крашенок на зеленом фоне.

Эпатажный вариант маникюра – с объемным декором предложила мастер nailgastic. Она украсила маникюр пирсингом с подвеской в виде пасхальной корзины и миниатюрными яйцами.

Теги: Пасха, дизайн, мода и красота, маникюр, ногти
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