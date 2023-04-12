Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором

Праздничный пасхальный маникюр можно выполнить в светлых тонах, но с ярким декором Фото: clearjellystamper / Instagram

На странице clearjellystamper показали дизайн оформления ногтей с матовым покрытием и яркими изображениями кролика, моркови и пасхального яйца.

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Еще один маникюр от того же мастера представленв более ярких тонах: на глиттерной синей основе изобразили ярко-желтых цыплят.

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На странице yourfavnailtechcristal показали, как можно оформить классический французский маникюр к празднику. Это сделали с помощью нежных розовых и голубых тонов, а также акцентов на ногтях безымянных пальцев в виде рисунков кроликов.

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Мастер alleehgarotclaws украсила ногти изображением крашенок на зеленом фоне.

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Эпатажный вариант маникюра – с объемным декором предложила мастер nailgastic. Она украсила маникюр пирсингом с подвеской в виде пасхальной корзины и миниатюрными яйцами.