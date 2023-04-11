Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов

В маникюре можно сочетать разные объемные элементы Фото: adlu.nails / Instagram

Мастер представила маникюр с серебристым декором.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adlu.nails • NAIL ARTIST (@adlu.nails)

Маникюр на максимально длинных ногтях стилист ногтевого дизайна выполнила в виде градиента, переходящего из голубого к бледно-желтому. Акцент она сделала с помощью золотых шариков, которые разместила сбоку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adlu.nails • NAIL ARTIST (@adlu.nails)

Полупрозрачное покрытие голубого и розового цвета мастер предложила сочетать в одном маникюре, украсив его серебряными объемными прозрачными и серебристыми шариками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adlu.nails • NAIL ARTIST (@adlu.nails)

Нежный, но заметный вариант маникюра с объемными украшениями можно получить, используя светлые оттенки с деликатным блеском. Эффектно смотрится наслоение матовых, глянцевых и шиммерных текстур.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adlu.nails • NAIL ARTIST (@adlu.nails)

В золотистом маникюре мастер сочетала различные фактуры и узоры "текущих" форм. Здесь представлены плотное золотое и шиммерное полупрозрачное покрытия. Объемный декор – в виде полос, ажурных завитков и полусфер.