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13 апреля, 2023
 
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"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото

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Егорова: Каждое фото передает эмоции
Егорова: Каждое фото передает эмоции
Фото: reality.show_tv / Instagram

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 11 апреля разместила в Instagram фото, для которого позировала в белом ажурном кардигане.

"Спасибо, Патрик Амос, за эту потрясающую фотосессию. Я подумала, а почему бы не поделиться частью фото", – написала она.

Егорова позировала на пляже, на фоне моря.

"Каждое фото передает эмоции. И я просто хотела поделиться ими с вами", – отметила экс-жена Кличко. 

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

Бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, фотосессия, фото, блогер, Наталья Егорова
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