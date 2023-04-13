"Просто хотела поделиться эмоциями". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала пляжное фото

"Спасибо, Патрик Амос, за эту потрясающую фотосессию. Я подумала, а почему бы не поделиться частью фото", – написала она.

Егорова позировала на пляже, на фоне моря.

"Каждое фото передает эмоции. И я просто хотела поделиться ими с вами", – отметила экс-жена Кличко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_yegorova)