Зверствами против украинцев Россия демонстрирует отношение ко всему цивилизованному миру – Кличко

Виталий Кличко: Мы не простим страданий и животного варварства, которые принесла на нашу мирную землю Россия Фото: Віталій Кличко / Telegram

"Видеокадры варварской казни россиянами украинского защитника останавливают в венах кровь… Своими зверствами против украинцев Россия показывает свое отношение ко всему цивилизованному миру. И мир должен наконец-то осознать, каково оно "лицо" русского агрессора. И отреагировать адекватно! Потому что такой ужас Россия творит везде, куда придет", – написал Кличко.

Он подчеркнул, что Украина не простит России смерти своих граждан.

"Зверя нужно останавливать и наказывать, а не умиротворять! Украинцы не простят ни одной смерти, ни одной жертвы. Мы не простим страданий и животного варварства, которые принесла на нашу мирную землю Россия… Вечная память и слава павшим украинским героям!" – заявил мэр столицы.