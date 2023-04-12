Зверствами против украинцев Россия демонстрирует отношение ко всему цивилизованному миру – Кличко

"Видеокадры варварской казни россиянами украинского защитника останавливают в венах кровь… Своими зверствами против украинцев Россия показывает свое отношение ко всему цивилизованному миру. И мир должен наконец-то осознать, каково оно "лицо" русского агрессора. И отреагировать адекватно! Потому что такой ужас Россия творит везде, куда придет", – написал Кличко.
Он подчеркнул, что Украина не простит России смерти своих граждан.
"Зверя нужно останавливать и наказывать, а не умиротворять! Украинцы не простят ни одной смерти, ни одной жертвы. Мы не простим страданий и животного варварства, которые принесла на нашу мирную землю Россия… Вечная память и слава павшим украинским героям!" – заявил мэр столицы.
11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни. CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.
Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Последний подобный громкий случай произошел 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.