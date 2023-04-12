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ВОЙНА В УКРАИНЕ

CNN нашел еще одно видео с казнью украинских военных

Оккупанты утверждают, что видео сняли под Бахмутом, но верифицировать локацию CNN не удалось
Оккупанты утверждают, что видео сняли под Бахмутом, но верифицировать локацию CNN не удалось
Фото: ЕРА

На прошлой неделе в соцсетях были опубликованы два видео с обезглавленными украинскими военными. Об этом сообщил канал CNN 11 апреля.

Об одном из этих видео сообщали вчера украинские блогеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков, как отмечает CNN, похоже, оно было снято летом. 

Второй ролик появился на пророссийском канале 8 апреля, сообщил канал. Видео CNN не публикует, но описывает, что там показаны тела, вероятно, двух казненных украинских защитников: они обезглавлены, похоже, что руки погибших отсечены. Тела военных лежали на земле рядом с разбитым бронетранспортером. Закадровый голос на русском сказал, что "их убили. Кто-то подошел к ним. Они подошли к ним и отрезали им головы". Голос говорящего изменен. 

CNN отмечает, что видео снято, скорее всего, недавно. Эти два случая не связаны между собой, предположил канал. Второе видео предположительно сняли наемники ЧВК "Вагнер", российские паблики утверждают, что это происходило в районе Бахмута Донецкой области, где с лета идут тяжелые бои. Там воюют в том числе вагнеровцы, но верифицировать место съемки CNN не удалось.

Контекст:

Российские оккупанты не впервые казнят украинских военных, снимая это на видео. Последний подобный громкий случай произошел в начале марта – в сети распространили видео с расстрелом украинца после его слов: "Слава Украине!".

Имя военного установили, это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил 17 марта, что есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами  безоружных военнопленных. "Россияне расстреливают открыто и цинично. При согласии командиров и с уверенностью, что смогут избежать наказания. В очередной раз убеждаюсь, что для РФ не существует Женевской конвенции и норм международного гуманитарного права", – заявил омбудсмен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: убийство, казнь, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, российские оккупанты
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