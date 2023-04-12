CNN нашел еще одно видео с казнью украинских военных

Оккупанты утверждают, что видео сняли под Бахмутом, но верифицировать локацию CNN не удалось Фото: ЕРА

Об одном из этих видео сообщали вчера украинские блогеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков, как отмечает CNN, похоже, оно было снято летом.

Второй ролик появился на пророссийском канале 8 апреля, сообщил канал. Видео CNN не публикует, но описывает, что там показаны тела, вероятно, двух казненных украинских защитников: они обезглавлены, похоже, что руки погибших отсечены. Тела военных лежали на земле рядом с разбитым бронетранспортером. Закадровый голос на русском сказал, что "их убили. Кто-то подошел к ним. Они подошли к ним и отрезали им головы". Голос говорящего изменен.

CNN отмечает, что видео снято, скорее всего, недавно. Эти два случая не связаны между собой, предположил канал. Второе видео предположительно сняли наемники ЧВК "Вагнер", российские паблики утверждают, что это происходило в районе Бахмута Донецкой области, где с лета идут тяжелые бои. Там воюют в том числе вагнеровцы, но верифицировать место съемки CNN не удалось.