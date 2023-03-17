ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Не только Мациевский. У Украины есть свидетельства о других казнях оккупантами безоружных украинских военных – Лубинец

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне расстреливают при согласии командиров и с уверенностью, что смогут избежать наказания, сказал омбудсмен
Россияне расстреливают при согласии командиров и с уверенностью, что смогут избежать наказания, сказал омбудсмен
Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

Расстрел российскими военными украинского пленного Александра Мациевского после фразы "Слава Украине!" – не единственный случай. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 17 марта сообщил в Telegram.

По его словам, есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами  безоружных военнопленных. Подобные факты не раз фиксировали силовые органы и украинские СМИ.

"Россияне расстреливают открыто и цинично. При согласии командиров и с уверенностью, что смогут избежать наказания. В очередной раз убеждаюсь, что для РФ не существует Женевской конвенций и норм международного гуманитарного права", – написал омбудсмен.

Он добавил, что о каждом таком преступлении информируется международное сообщество для будущего привлечения России к ответственности.

Контекст:

6 марта в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было. 

Лубинец заявил, что расстрел военнопленного украинца является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного.

8 марта в военной разведке Украины заявили, что причастных к расстрелу уже ищут.

СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.

Теги: казнь, пленные, армия РФ, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец, российские оккупанты, военное преступление, Александр Мациевский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ
Met Gala 2023 может пройти без семейства Кардашян – СМИ
Галина ГРИШИНА
41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера
41-летняя Бейонсе снялась в прозрачном платье без бюстгальтера
34-летний хореограф Кот объяснил, почему у них с женой до сих пор нет детей
34-летний хореограф Кот объяснил, почему у них с женой до сих пор нет детей
Галина ГРИШИНА
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот
Monatik презентовал трек "Сила" и заявил о новом этапе в своей карьере. Аудио
Monatik презентовал трек "Сила" и заявил о новом этапе в своей карьере. Аудио
Галина ГРИШИНА
Мишина показала, как принимает душ
Мишина показала, как принимает душ
Джеджула рассказал, почему перестал общаться с сыном от Димопулос
Джеджула рассказал, почему перестал общаться с сыном от Димопулос
Галина ГРИШИНА
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой
49-летняя Клум показала, как преобразилась с новой прической. Видео
49-летняя Клум показала, как преобразилась с новой прической. Видео
Галина ГРИШИНА
В корсетах и декольте. Тина Кароль опубликовала подборку концертных снимков
В корсетах и декольте. Тина Кароль опубликовала подборку концертных снимков
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет
Виктория Бекхэм показала, как тренируется вместе с мужем
Виктория Бекхэм показала, как тренируется вместе с мужем
Галина ГРИШИНА
Названы четыре ошибочных убеждения о здоровье сердца: Если бы люди не верили в эти мифы, у кардиологов было бы гораздо меньше пациентов
Названы четыре ошибочных убеждения о здоровье сердца: Если бы люди не верили в эти мифы, у кардиологов было бы гораздо меньше пациентов
Галина ГРИШИНА
"Должна же быть совесть. Веселитесь дома!" Ефросинина возмутилась поведением в столичных ресторанах некоторых бизнесменов
"Должна же быть совесть. Веселитесь дома!" Ефросинина возмутилась поведением в столичных ресторанах некоторых бизнесменов
Галина ГРИШИНА
Можно ли заниматься сексом во время поста. Комментарий священника УГКЦ
Можно ли заниматься сексом во время поста. Комментарий священника УГКЦ
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus-size-модель Грэм снялась, лежа в ванне
35-летняя plus-size-модель Грэм снялась, лежа в ванне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (77754)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (68863)
3
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (66335)
4
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (59188)
5
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (52937)
6
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (33828)
7
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара" (23858)
8
"Вот-вот все покажу". Мишина вблизи продемонстрировала тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (23254)
 
 
 
 