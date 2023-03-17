Не только Мациевский. У Украины есть свидетельства о других казнях оккупантами безоружных украинских военных – Лубинец

По его словам, есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами безоружных военнопленных. Подобные факты не раз фиксировали силовые органы и украинские СМИ.
"Россияне расстреливают открыто и цинично. При согласии командиров и с уверенностью, что смогут избежать наказания. В очередной раз убеждаюсь, что для РФ не существует Женевской конвенций и норм международного гуманитарного права", – написал омбудсмен.
Он добавил, что о каждом таком преступлении информируется международное сообщество для будущего привлечения России к ответственности.
6 марта в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было.
Лубинец заявил, что расстрел военнопленного украинца является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".
Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного.
8 марта в военной разведке Украины заявили, что причастных к расстрелу уже ищут.
СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.