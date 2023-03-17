Не только Мациевский. У Украины есть свидетельства о других казнях оккупантами безоружных украинских военных – Лубинец

Россияне расстреливают при согласии командиров и с уверенностью, что смогут избежать наказания, сказал омбудсмен Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

По его словам, есть свидетельства о других казнях российскими оккупантами безоружных военнопленных. Подобные факты не раз фиксировали силовые органы и украинские СМИ.

"Россияне расстреливают открыто и цинично. При согласии командиров и с уверенностью, что смогут избежать наказания. В очередной раз убеждаюсь, что для РФ не существует Женевской конвенций и норм международного гуманитарного права", – написал омбудсмен.

Он добавил, что о каждом таком преступлении информируется международное сообщество для будущего привлечения России к ответственности.