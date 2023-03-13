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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Расстрелянный оккупантами после слов "Слава Украине!" боец ВСУ был гражданином Молдовы – МИД Молдовы

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Мациевский оказался гражданином Молдовы
Мациевский оказался гражданином Молдовы
Фото: Регіональне управління Сил ТрО “Північ” Збройних Сил України / Facebook

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Мациевский, видео с расстрелом которого российскими оккупантами появилось в сети 6 марта, был гражданином Молдовы. Об этом 13 марта заявило Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы.

"После подтверждения украинской стороной того факта, что украинским солдатом, казненным российскими военнослужащими, является Александр Мациевский, МИДЕИ резко осуждает убийство гражданина Молдовы, деяние, которое можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов", – говорится в сообщении.

В министерстве также подтвердили твердую позицию Молдовы, осуждающую войну РФ против Украины.

"Наша страна по-прежнему привержена поддержке Украины в ее усилиях по возвращению региона к миру и стабильности", – подчеркивается в сообщении.

В МИДЕИ также выразили соболезнования семье и близким погибшего гражданина Молдовы.

СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного, видео расстрела которого российскими оккупантами стало резонансным. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.

Первым иностранцем, который был удостоен звания Героя Украины, 13 июня 2017 года согласно указу пятого президента Украины Петра Порошенко стал погибший активист Евромайдана белорус Михаил Жизневский. До этого 13 апреля 2017 года Верховная Рада приняла законодательные изменения, которые позволяют присваивать звание Героя Украины посмертно иностранцам, награжденным орденом Героев Небесной сотни (Жизневский был удостоен этой награды посмертно в 2014 году).

Информации о том, был ли награжден орденом Героев Небесной сотни Мациевский, нет. В то же время, у Героя Украины, вероятно, могло быть два гражданства – украинское и молдавское. В частности, "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники сообщает, что Мациевский после переезда в Украину не осуществил выход из гражданства Молдовы, поэтому юридически сохранял двойное гражданство Молдовы и Украины, хотя, очевидно, считал себя именно украинцем.

Региональный информационный вестник "Час Чернігівський" 15 февраля в репортаже о прощании с бойцом сообщал, что Мациевский родился 10 мая 1980 года в Кишиневе, а в Украину переехал в 2008 году с женой и сыном. Здесь он работал электромонтажником, а в марте 2022 года добровольцем вступил в ряды теробороны  Нежина Черниговской области.

Контекст:

6 марта в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было. 

Командование 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского предполагало, что на видео может быть запечатлен их боец Тимофей Шадура, который пропал без вести 3 февраля в ходе боевых действий в районе Бахмута Донецкой области. 8 марта региональное управление сил ТрО "Север" заявило, что на видео может быть Мациевский – его узнали мать и сын.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел военнопленного украинца является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного.

8 марта в военной разведке Украины заявили, что причастных к расстрелу уже ищут.

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