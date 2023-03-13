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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Член ПАСЕ Зингерис: Герой, который сказал "Слава Украине", зная, что его за это убьют, – он стоял за нас

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Зингерис: Армия литовская отдала все, что имела, вашей армии
Зингерис: Армия литовская отдала все, что имела, вашей армии
Фото: Emanuelis Zingeris / Facebook

Депутат литовского Сейма, глава литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону прокомментировал ставшее резонансным видео, на котором российские оккупанты застрелили украинского пленного Александра Мациевского после его слов "Слава Украине".

"Все честные люди, которые смотрели этот ужасный отрывок с расстрелянным вашим героем, который показывали несколько дней назад, где он сказал: "Слава Украине", зная, что его за это убьют, – мы все говорим теперь "слава Украине", – сказал он.

Зингерис отметил, что сейчас в Польше и Литве все стоят плечом к плечу и молятся, потому что понимают, что будут следующими в случае поражения Украины.

"Тот человек, тот герой, которого застрелили, – он стоял за нас. В Вильнюсе – это малюсенький город – в течение недели собирают довольно серьезные деньги на радары. Армия литовская отдала все, что имела, вашей армии. Спросите любого на улице. Тут привезли разбитый российский танк. Сколько людей понимают, что этот танк стоял бы целым на улице Вильнюса, если бы не вы..." – сказал он.

Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

6 марта в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине". Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было. 

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что расстрел военнопленного украинца является нарушением Женевских конвенций. Он отправил видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видео расстрела безоружного военнопленного – очередное доказательство геноцида украинцев со стороны российских оккупантов. Он призвал главу Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана "немедленно запустить расследование МУС по этому чудовищному военному преступлению".

Главное следственное управление СБУ 6 марта зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) по факту расстрела украинского военнопленного.

8 марта в военной разведке Украины заявили, что причастных к расстрелу уже ищут.

СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о присвоении Мациевскому звания Героя Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: убийство, военные, российская агрессия, война России против Украины, Эмануэлис Зингерис, российские оккупанты, Александр Мациевский
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