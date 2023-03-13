Член ПАСЕ Зингерис: Герой, который сказал "Слава Украине", зная, что его за это убьют, – он стоял за нас

"Все честные люди, которые смотрели этот ужасный отрывок с расстрелянным вашим героем, который показывали несколько дней назад, где он сказал: "Слава Украине", зная, что его за это убьют, – мы все говорим теперь "слава Украине", – сказал он.

Зингерис отметил, что сейчас в Польше и Литве все стоят плечом к плечу и молятся, потому что понимают, что будут следующими в случае поражения Украины.

"Тот человек, тот герой, которого застрелили, – он стоял за нас. В Вильнюсе – это малюсенький город – в течение недели собирают довольно серьезные деньги на радары. Армия литовская отдала все, что имела, вашей армии. Спросите любого на улице. Тут привезли разбитый российский танк. Сколько людей понимают, что этот танк стоял бы целым на улице Вильнюса, если бы не вы..." – сказал он.

Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полный текст интервью

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