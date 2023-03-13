Депутат ПАСЕ Зингерис: Я спросил у Ельцина: "А вы сделаете декагэбизацию?" Он сказал: "Для нас это чересчур романтично, Эмануэлис. Мы, наверное, это не потянем"

"Я в "Саюдисе" [общественно-политическом движении, определявшем процесс восстановления независимости Литвы], 1988–1989 год. И, конечно, воспоминания о нашей успешности, о нашей валюте литасе, об успешном хозяйстве, о том, что мы можем жить, пронесло нас через советскость. Мы каждый день пытались понять, что не становимся ими", – отметил европарламентарий.

По его словам, было очень важно, например, смотреть те же фильмы (например, "Приключения Шурика"), смеяться в тех же местах, что и "советские русские", но "все-таки держаться на отдалении".

"Я был первый председатель комитета по иностранным делам в переговорах с Борисом Николаевичем Ельциным. Помню все окружение, помню еще моего друга Бориса Ефимовича Немцова. Помню сотни тысяч на улицах Москвы с плакатами "Свободу Литве". Это все прошло, они все ушли. Но мы поняли, что это плохо кончится. Потому что когда я спросил у Бориса Николаевича: "А вы сделаете декагэбизацию? Советскую номенклатуру уничтожите? Вы соедините себя с Февральской революцией?" – он сказал на переговорах: "Для нас это чересчур романтично, Эмануэлис. Мы, наверное, это не потянем". Тогда он сказал: "Коммунистическую партию запретим". Он это сказал немножко фальшивым, возвышенным голосом. Я понял, что это долго продолжаться не будет. И мы кинулись, Дима, как дикие, сматывать удочки в сторону НАТО и Европейского союза", – объяснил Зингерис.

Он рассказал, что тогда они в Литве "каждый день ждали прихода [кого-то типа диктатора Иосифа] Сталина и сталинизма в Кремль".

"Мы, к сожалению, принимая сторону русских демократов, поняли, что нам нужны американские войска, нам нужны друзья из Европы... Так что мы после 14 лет независимости стали прилежными членами Европейского союза и НАТО", – отметил Зингерис.

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