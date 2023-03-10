Россия сможет вести интенсивную войну против Украины еще два года, но она будет дорого стоить Москве – разведка Литвы

Такое мнение 9 марта выразил директор департамента оперативных служб при министерстве обороны Литвы Элегиюс Паулавичюс, его цитируют Sky News и Delfi.
По словам главы военной разведки, продолжительность войны в Украине также будет зависеть от поддержки вооруженных сил РФ со стороны Ирана и Северной Кореи.
Паулавичюс отметил, что "если посмотреть на то, что сегодня есть у России – стратегический резерв, техника, боеприпасы, вооружение", то она сможет вести интенсивную войну "в течение двух лет".
В то же время глава военной разведки Литвы считает, что решение начать войну против Украины было стратегической ошибкой России – "война будет дорого стоить Москве".
Паулавичюс подчеркнул, что "Украина на данный момент еще не победила, а Россия не потерпела поражения".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
В начале января 2023 года начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
По мнению Буданова, Россия не готова к длительным боевым действиям – ее ресурсы достаточно ограничены.