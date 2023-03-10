Россия сможет вести интенсивную войну против Украины еще два года, но она будет дорого стоить Москве – разведка Литвы

Самые интенсивные бои в настоящее время идут на востоке Украины Фото: EPA

Такое мнение 9 марта выразил директор департамента оперативных служб при министерстве обороны Литвы Элегиюс Паулавичюс, его цитируют Sky News и Delfi.

По словам главы военной разведки, продолжительность войны в Украине также будет зависеть от поддержки вооруженных сил РФ со стороны Ирана и Северной Кореи.

Паулавичюс отметил, что "если посмотреть на то, что сегодня есть у России – стратегический резерв, техника, боеприпасы, вооружение", то она сможет вести интенсивную войну "в течение двух лет".

В то же время глава военной разведки Литвы считает, что решение начать войну против Украины было стратегической ошибкой России – "война будет дорого стоить Москве".

Паулавичюс подчеркнул, что "Украина на данный момент еще не победила, а Россия не потерпела поражения".