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НАТО должен быть готов реагировать на угрозы со стороны РФ в странах Балтии – министр обороны Литвы

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Литве нужно наращивать оборонный и сдерживающий потенциал, считает министр обороны страны
Литве нужно наращивать оборонный и сдерживающий потенциал, считает министр обороны страны
Фото: depositphotos.com

НАТО должен быть готов к угрозам со стороны России в странах Балтии. Об этом сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в интервью Anadolu, опубликованном 28 февраля.

Он отметил, что Украине необходимо победить в войне против России, иначе безопасность всего региона будет "поставлена под угрозу". Министр подчеркнул, что многие страны НАТО, в том числе Литва, увеличили оборонные расходы после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Анушаускас считает, что Россия представляет "прямую и долгосрочную угрозу" для региона, в том числе для Литвы.

аша страна граничит с Калининградской областью [России] и с Беларусью. Война России против Украины подтверждает реальность военной угрозы. Агрессивная военная риторика РФ, интенсивная милитаризация Калининградской области, а также фактор Беларуси, полностью интегрированной в российскую военную систему, действительно представляют реальную угрозу для Литвы и региона в целом", – сказал министр обороны.

Он добавил, что поэтому НАТО и Литве нужно наращивать оборонный и сдерживающий потенциал.

АТО должен быть готов к быстрому реагированию в случае угрозы", – заявил Анушаускас.

Контекст:

16 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США будут защищать страны Балтии, если потребуется. "Наша приверженность ст. 5 непоколебима (ст. 5 Североатлантического договора говорит о принципе "коллективной обороны", который означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. – "ГОРДОН")", – заявлял Остин. 

Опасность военного давления России на страны Балтии и риски в сфере безопасности для этих стран возросли в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщала эстонская разведка в ежегодном докладе, опубликованном 8 февраля.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Беларусь, Литва, агрессия, война России против Украины, Арвидас Анушаускас
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