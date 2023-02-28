НАТО должен быть готов реагировать на угрозы со стороны РФ в странах Балтии – министр обороны Литвы

Он отметил, что Украине необходимо победить в войне против России, иначе безопасность всего региона будет "поставлена под угрозу". Министр подчеркнул, что многие страны НАТО, в том числе Литва, увеличили оборонные расходы после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Анушаускас считает, что Россия представляет "прямую и долгосрочную угрозу" для региона, в том числе для Литвы.
"Наша страна граничит с Калининградской областью [России] и с Беларусью. Война России против Украины подтверждает реальность военной угрозы. Агрессивная военная риторика РФ, интенсивная милитаризация Калининградской области, а также фактор Беларуси, полностью интегрированной в российскую военную систему, действительно представляют реальную угрозу для Литвы и региона в целом", – сказал министр обороны.
Он добавил, что поэтому НАТО и Литве нужно наращивать оборонный и сдерживающий потенциал.
"НАТО должен быть готов к быстрому реагированию в случае угрозы", – заявил Анушаускас.
16 февраля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США будут защищать страны Балтии, если потребуется. "Наша приверженность ст. 5 непоколебима (ст. 5 Североатлантического договора говорит о принципе "коллективной обороны", который означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. – "ГОРДОН")", – заявлял Остин.
Опасность военного давления России на страны Балтии и риски в сфере безопасности для этих стран возросли в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщала эстонская разведка в ежегодном докладе, опубликованном 8 февраля.