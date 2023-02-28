НАТО должен быть готов реагировать на угрозы со стороны РФ в странах Балтии – министр обороны Литвы

Он отметил, что Украине необходимо победить в войне против России, иначе безопасность всего региона будет "поставлена под угрозу". Министр подчеркнул, что многие страны НАТО, в том числе Литва, увеличили оборонные расходы после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Анушаускас считает, что Россия представляет "прямую и долгосрочную угрозу" для региона, в том числе для Литвы.

"Наша страна граничит с Калининградской областью [России] и с Беларусью. Война России против Украины подтверждает реальность военной угрозы. Агрессивная военная риторика РФ, интенсивная милитаризация Калининградской области, а также фактор Беларуси, полностью интегрированной в российскую военную систему, действительно представляют реальную угрозу для Литвы и региона в целом", – сказал министр обороны.

Он добавил, что поэтому НАТО и Литве нужно наращивать оборонный и сдерживающий потенциал.

"НАТО должен быть готов к быстрому реагированию в случае угрозы", – заявил Анушаускас.