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В эстонской разведке отмечают рост российской военной угрозы по отношению к странам Балтии

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В разведке Эстонии считают, что военное нападение РФ на их страну в 2023 году маловероятно
В разведке Эстонии считают, что военное нападение РФ на их страну в 2023 году маловероятно
Фото: depositphotos.com

Опасность военного давления России на страны Балтии и риски в сфере безопасности для этих стран возросли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом говорится в ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии, опубликованном 8 февраля.

В разведке считают, что военное нападение РФ на Эстонию в 2023 году маловероятно, так как подразделения российской армии, дислоцированные вблизи эстонской границы, ведут боевые действия на территории Украины.

"В то же время внешнеполитические амбиции России, обусловленные воинственностью Кремля и империализмом, значительно увеличили угрозу безопасности. Если бы Россия добилась дипломатического или военного успеха на Украине, это увеличило бы риск политического и военного давления Кремля на страны Балтии в середине 2020-х годов", – говорится в докладе.

В документе также говорится, что план России провести крупномасштабные военные учения у своих западных границ на два года раньше запланированного срока может еще больше обострить ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе в этом году.

"Россия считает страны Балтии наиболее уязвимой частью НАТО, что сделает их центром военного давления в случае конфликта между НАТО и Россией. Поэтому Россия, скорее всего, отдаст приоритет восстановлению своего военного потенциала, ослабленного в войне на Украине, в непосредственной близости от эстонской границы. Количественное восстановление возможностей этих частей займет до четырех лет. С точки зрения прибалтийских государств, у России еще достаточно сил, чтобы оказать серьезное военное давление в нашем регионе", – отметили в єстонской разведке.

В связи с этим, разведка считает, что Эстонии важно продемонстрировать военную готовность НАТО, чтобы отбить у России соблазн проверить гарантии безопасности Альянса.

"Вероятность военного конфликта между НАТО и Россией увеличилась бы, если бы Россия достигла своих стратегических целей на Украине. Таким образом, победа Украины в войне против России также повысит безопасность в регионе", – подытожили в докладе.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, отмечается на сайте минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

19 января правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи. Страна передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, Эстония, военные, разведка, страны Балтии, нападение, угрозы, военные учения, война России против Украины, безопасность
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