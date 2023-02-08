В эстонской разведке отмечают рост российской военной угрозы по отношению к странам Балтии

В разведке Эстонии считают, что военное нападение РФ на их страну в 2023 году маловероятно Фото: depositphotos.com

В разведке считают, что военное нападение РФ на Эстонию в 2023 году маловероятно, так как подразделения российской армии, дислоцированные вблизи эстонской границы, ведут боевые действия на территории Украины.

"В то же время внешнеполитические амбиции России, обусловленные воинственностью Кремля и империализмом, значительно увеличили угрозу безопасности. Если бы Россия добилась дипломатического или военного успеха на Украине, это увеличило бы риск политического и военного давления Кремля на страны Балтии в середине 2020-х годов", – говорится в докладе.

В документе также говорится, что план России провести крупномасштабные военные учения у своих западных границ на два года раньше запланированного срока может еще больше обострить ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе в этом году.

"Россия считает страны Балтии наиболее уязвимой частью НАТО, что сделает их центром военного давления в случае конфликта между НАТО и Россией. Поэтому Россия, скорее всего, отдаст приоритет восстановлению своего военного потенциала, ослабленного в войне на Украине, в непосредственной близости от эстонской границы. Количественное восстановление возможностей этих частей займет до четырех лет. С точки зрения прибалтийских государств, у России еще достаточно сил, чтобы оказать серьезное военное давление в нашем регионе", – отметили в єстонской разведке.

В связи с этим, разведка считает, что Эстонии важно продемонстрировать военную готовность НАТО, чтобы отбить у России соблазн проверить гарантии безопасности Альянса.

"Вероятность военного конфликта между НАТО и Россией увеличилась бы, если бы Россия достигла своих стратегических целей на Украине. Таким образом, победа Украины в войне против России также повысит безопасность в регионе", – подытожили в докладе.