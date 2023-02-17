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США будут защищать страны Балтии, если потребуется – Пентагон

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США твердо привержены свободе и суверенитету своих балтийских союзников Остин
США твердо привержены свободе и суверенитету своих балтийских союзников – Остин
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга в Таллинне (Эстония) 16 февраля заявил, что США будут защищать Эстонию, если на нее нападет Россия. Стенограмму брифинга Ллойда опубликовала пресс-служба Пентагона.

Главу Пентагона спросили, есть ли уверенность, что США будут воевать с Эстонией, если Россия совершит агрессию.

 просто укажу на то, что наш президент, президент [США Джо] Байден, говорил несколько раз, и я также это говорил. Наша приверженность пятой статье непоколебима. Мы относимся к этому очень серьезно и будем выполнять свои обязательства", – сказал Остин.

Он добавил, что НАТО усилило свое присутствие в странах Балтии после июньского саммита в Мадриде.

"Я хочу сегодня очень четко разъяснить эстонскому народу одну вещь. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников. И мы едины с вами, чтобы сдерживать и защищаться от любой угрозы нашей общей безопасности", – сказал Остин.

Контекст:

Опасность военного давления России на страны Балтии и риски в сфере безопасности для этих стран возросли в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщила эстонская разведка в ежегодном докладе. В разведке считают, что военное нападение РФ на Эстонию в 2023 году маловероятно, так как подразделения российской армии, дислоцированные вблизи эстонской границы, ведут боевые действия на территории Украины. В то же время внешнеполитические амбиции России, обусловленные "воинственностью Кремля и империализмом", значительно увеличили угрозу безопасности Эстонии, сказано в отчете.

Теги: Россия, США, НАТО, Эстония, Пентагон, страны Балтии, угрозы, Таллинн, Мадрид, безопасность, Ллойд Остин
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