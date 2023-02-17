США будут защищать страны Балтии, если потребуется – Пентагон

Главу Пентагона спросили, есть ли уверенность, что США будут воевать с Эстонией, если Россия совершит агрессию.

"Я просто укажу на то, что наш президент, президент [США Джо] Байден, говорил несколько раз, и я также это говорил. Наша приверженность пятой статье непоколебима. Мы относимся к этому очень серьезно и будем выполнять свои обязательства", – сказал Остин.

Он добавил, что НАТО усилило свое присутствие в странах Балтии после июньского саммита в Мадриде.

"Я хочу сегодня очень четко разъяснить эстонскому народу одну вещь. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников. И мы едины с вами, чтобы сдерживать и защищаться от любой угрозы нашей общей безопасности", – сказал Остин.