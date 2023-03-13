Депутат ПАСЕ Зингерис: 3 декабря 2013 года я был на Майдане, помню, Азаров через окно кричал беркутовцам: "Европа – это кассовый аппарат на каждого из вас! Европа – это когда мужика заставляют жить с мужиком. Вы за это?" И они мычали: "Нет"

"3 декабря я был на Майдане в Украине. [Бывший министр иностранных дел Украины] Борис Тарасюк пригласил меня выступить. Я был один из первых выступающих. Я помню холод и я помню этих беркутовцев вокруг. Я жил в гостинице "Европейская". И я помню, как [на тот момент премьер-министр Украины Николай] Азаров через окно кричал беркутовцам: "Европа – это кассовый аппарат на каждого из вас! Вы хотите этого?" Они отвечали мычанием: "Нет". – "Европа, беркутовцы, – это когда мужика заставляют жить с мужиком. Вы за это?" И они мычали: "Нет", – сказал он.

Зингерис отметил, что Азаров тогда спрашивал у беркутовцев, кто стоит на Евромайдане, те отвечали: "Фашисты". И звучала команда: "Пойдем их бить".

"И это человек, который вел полгода с нами переговоры, изображая европейца и присылая нам ноты, бумажки премьер-министра: "Мы приезжаем к вам подписать. Будьте уверены, мы подпишем договор ассоциации", – объяснил политик из Литвы.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube