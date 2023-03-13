ГОРДОН
 
 
Евромайдан ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Депутат ПАСЕ Зингерис: 3 декабря 2013 года я был на Майдане, помню, Азаров через окно кричал беркутовцам: "Европа – это кассовый аппарат на каждого из вас! Европа – это когда мужика заставляют жить с мужиком. Вы за это?" И они мычали: "Нет"

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Зингерис рассказал, что выступал на Евромайдане в Киеве
Зингерис рассказал, что выступал на Евромайдане в Киеве
Фото: Emanuelis Zingeris / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону депутат литовского Сейма, глава литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис описал свое пребывание на Евромайдане в Киеве в декабре 2013 года.

"3 декабря я был на Майдане в Украине. [Бывший министр иностранных дел Украины] Борис Тарасюк пригласил меня выступить. Я был один из первых выступающих. Я помню холод и я помню этих беркутовцев вокруг. Я жил в гостинице "Европейская". И я помню, как [на тот момент премьер-министр Украины Николай] Азаров через окно кричал беркутовцам: "Европа – это кассовый аппарат на каждого из вас! Вы хотите этого?" Они отвечали мычанием: "Нет". – "Европа, беркутовцы, – это когда мужика заставляют жить с мужиком. Вы за это?" И они мычали: "Нет", – сказал он.

Зингерис отметил, что Азаров тогда спрашивал у беркутовцев, кто стоит на Евромайдане, те отвечали: "Фашисты". И звучала команда: "Пойдем их бить".

"И это человек, который вел полгода с нами переговоры, изображая европейца и присылая нам ноты, бумажки премьер-министра: "Мы приезжаем к вам подписать. Будьте уверены, мы подпишем договор ассоциации", – объяснил политик из Литвы.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В конце 2013 года на тот момент президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать в Вильнюсе документы о евроинтеграции Украины, что стало причиной массовых акций протеста в стране.

С 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года по всей Украине проходили протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством Януковича в Россию. Сбежал из Украины и Азаров.

22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала Януковича самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Николай Азаров, Киев, Евромайдан, Украина, Борис Тарасюк, протесты, Беркут, ПАСЕ, Революция достоинства, Эмануэлис Зингерис
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