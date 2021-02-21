Глава Украинского института нацпамяти о Евромайдане: Идеализации не нужно

Власть в Украине понимает важность событий Евромайдана, считает глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович.

События Евромайдана в Украине не следует идеализировать. Такое мнение глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович выразил 20 февраля в эфире телеканала "Украина 24".

"Научную дискуссию в Украине никто не может остановить, и это не нужно делать. Конечно, нужно изучать все обстоятельства событий – исторические, культурологические, юридические, которые произошли 20 февраля 2014 года. Музей Революции достоинства, собственно, и является той платформой для этой дискуссии. Там есть и ежегодный научный форум, и в будущем в экспозиции будет место для критического осмысления всех событий, критического с точки зрения, что это значит на греческом языке – "взвешивать", расчетливое суждение... Никакой идеализации не нужно в этом случае", – сказал он.

По словам главы УИНП, постановление Верховной Рады о признании Революции достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства является важным сигналом, что государство понимает значение Революции достоинства как события, которое отстояло свободу и гарантировало те "права гражданина, которые исповедуют все европейские страны".

17 февраля Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы. В заявлении ВР сказано, что трагические события Революции достоинства, аннексия Крыма и продолжающаяся вооруженная агрессия РФ на Донбассе "произошли не в последнюю очередь вследствие политики на тот момент президента Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался РФ и действовал вопреки национальным интересам Украины".

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля Янукович бежал из страны. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.