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В разгар Евромайдана Татаров получил награду от Януковича по представлению Захарченко – "Схеми"

По данным программы "Схеми: корупція в деталях", в декабре 2013 года тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко подал представление о награждении Олега Татарова званием заслуженного юриста Украины за "весомый вклад в развитие правового государства и борьбу с преступностью". Экс-президент Виктор Янукович подписал соответствующий указ 22 января 2014 года.

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Татаров с августа 2020 года работает в Офисе президента
Татаров с августа 2020 года работает в Офисе президента
Фото: Олег Татаров / Telegram

Заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров 22 января 2014 года указом тогдашнего президента Виктора Януковича получил звание "Заслуженный юрист Украины".

По данным программы "Схеми: корупція в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший"), представление на получение звания Януковичу 16 декабря 2013 года подал тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко. 

На момент награждения Татаров занимал должность заместителя руководителя Главного следственного управления МВД. Замглавы ОПУ известен своими тогдашними комментариями происходивших на Майдане событий. В частности, Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов "Автомайдана" Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства "Автомайдана". СМИ называли Татарова "рупором" МВД во время Майдана. 

В письме Захарченко, который получили в распоряжение "Схеми", говорится, что Татаров заслуживает звания заслуженного юриста за "весомый вклад в развитие правового государства, борьбу с преступностью, умелую организацию работы подразделений внутренних дел по обеспечению защиты прав и свобод граждан, правопорядка". 

Татаров пока не комментировал материал "Схем". 

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, 5 августа 2020 года. 

Комментируя назначение Татарова, президент говорил: "Этот конкретный человек никого не разгонял. Я бы никогда – я уважаю Майдан, мы чтим память погибших, я патриотичный человек, я президент Украины – никогда не назначил человека, который разгонял людей на Майдане". 

Сам Татаров в интервью Общественному заявлял, что не выполнял преступные приказы и "никого в жизни не называл преступниками". 

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы). 

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля Янукович бежал из страны. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Евромайдан, Виталий Захарченко, Олег Татаров, Революция достоинства, награда
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