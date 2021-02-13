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Детектива по делу Татарова и директора НАБУ вызвали на допрос – СМИ

На 15 февраля назначен допрос старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора бюро Артема Сытника. Об этом сообщили главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, журналист Олег Новиков и "Слово і Діло".

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Сытник говорил, что у НАБУ есть доказательства причастности Татарова к делу Микитася
Сытник говорил, что у НАБУ есть доказательства причастности Татарова к делу Микитася
Фото: hromadske.ua

Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и двух детективов бюро вызвали на допрос из-за дела замглавы Офиса президента Олега Татарова. Об этом сообщил 12 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook.

Эту информацию подтвердили и источники издания "Слово і Діло".

"Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и [экс-замглавы Администрации президента] Андреем Портновым, а также прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу Татарова.... старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора НАБУ Артема Сытника!", – говорится в сообщении.

По мнению журналиста, это делается для того, чтоб забрать дело Татарова из НАБУ.

"Вызывая в качестве свидетелей руководителей, которые ведут расследование и управляют НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить конфликт интересов по делу и забрать под этим предлогом дело в НАБУ", – написал Бутусов, пояснив, что по закону они не могут быть одновременно и процессуальной стороной, и свидетелем по делу.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5273018416071745

Журналист Олег Новиков отмечает, что вызывают детективов на допрос прокуроры, подчиненные заместителю генпрокурора Симоненко, который ранее забрал у НАБУ это производство и передал в СБУ.

Новиков также добавил, что детектив Габриэлян, которого тоже вызвали на допрос, расследовал дело об убытках Нацгвардии, где главным подозреваемым является экс-нардеп и экс-владелец "Укрбуда" Максим Микитась.

В декабре 2020 года СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ.

8 февраля в НАБУ сообщили, что подозрение переквалифицировали на ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины. 

Но изменение статьи, по которой подозревают Татарова, не является и не может быть надлежащим основанием, чтобы поручать проведение досудебного расследования этого уголовного производства другому органу досудебного расследования, кроме НАБУ, заявили в Нацбюро. 

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

Высший антикоррупционный суд Украины признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно Национальному антикоррупционному бюро

Теги: СБУ, Олег Татаров, Юрий Бутусов, Артем Сытник, Максим Микитась, Офис президента Украины, Офис генпрокурора
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