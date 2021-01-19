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Шабунин заявил, что для спасения Татарова Офис президента готовит законопроект. Татаров назвал это фейком

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что Офис президента Украины готовит законопроект, который позволит вывести топ-чиновников из последственности НАБУ. Речь идет, в частности, о заместителе главы ОПУ Олеге Татарове, который фигурирует в уголовном производстве. Татаров заявил, что ни в ОПУ, ни в других властных структурах не планируют работать над таким документом.

Татаров считает подготовку законопроекта о выводе из подследственности НАБУ топ-чиновников фейком
Татаров считает подготовку законопроекта о выводе из подследственности НАБУ топ-чиновников фейком
Фото: Олег Татаров / Telegram

Ради спасения заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова ОПУ готовит срочный законопроект, который может уничтожить антикоррупционную реформу и привести к разрыву партнерства с Западом. Об этом 18 января в Facebook написал Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его информации, законопроект может вывести из подследственности НАБУ топ-чиновников, подрывает конституционность Высшего антикоррупционного суда, делая его специализированным, дает генпрокурору право забирать дела НАБУ.

"Сейчас [генпрокурор Украины Ирина] Венедиктова прикрывается незаконными решениями судов, поэтому ВАКС возвращает дела в НАБУ. Все сотрудничество НАБУ с зарубежными коллегами кладут под Офис генпрокурора. Так Офис президента отреагировал на решение ВАКС, где черным по белому написано: дело Татарова – бетонная подследственность НАБУ", – подчеркнул Шабунин.

По его словам, кроме спасения Татарова, законопроект подрывает основные достижения Украины в сотрудничестве с МВФ и западными партнерами.

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10157958880049537

Татаров 19 января назвал подготовку такого законопроекта фейком. Об этом он написал в Telegram.

"Ни в Офисе президента Украины, ни в других властных кабинетах не рассматривают и не планируют работать над подобными инициативами. Органы антикоррупционной инфраструктуры являются неотъемлемой частью государственной правоохранительной системы, и любые попытки связать или ассоциировать деятельность и статус этих органов с незаконными действиями лиц, которые их возглавляют, являются манипуляцией", – отметил он.

1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева, сообщили о подозрении во взяточничестве. Следствие считает, что эксперт обеспечил проведение недостоверной экспертизы в обмен на паркоместо стоимостью 250 тыс. грн.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что Татаров, когда работал юристом в "Укрбуді", "фактически вместе с Микитасем давал взятку". Директор НАБУ сказал, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ.

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

Высший антикоррупционный суд Украины признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно Национальному антикоррупционному бюро. Об этом 13 января сообщила пресс-служба НАБУ.

Теги: Украина, коррупция, МВФ, Олег Татаров, Виталий Шабунин, НАБУ, Офис президента Украины, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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