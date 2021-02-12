Нардеп от "Голоса" подал заявление на Офис президента Украины "за укрывательство" Татарова

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин подал заявление об уголовном правонарушении, совершенном Офисом президента Украины, в Офис генпрокурора и в Госбюро расследований. Юрчишин считает, что ОПУ скрывает пребывание Олега Татарова в должности замглавы Офиса.

Юрчишин: Татаров остается заместителем руководителя ОПУ и отвечает за реформу правоохранительных органов, у него остается возможность влиять на следствие Фото: Yaroslav Yurchyshyn / Facebook

Офис президента Украины должен ответить за "укрывательство" замглавы ОПУ Олега Татарова, которого обвиняют в причастности к строительным аферам. Об этом 12 февраля написал в Facebook нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Он сообщил, что направил в Офис генпрокурора и в Госбюро расследований заявление об уголовном правонарушении, совершенном Офисом президента, который скрывает пребывание в должности заместителя руководителя ОПУ Татарова.

"В заявлении прошу правоохранителей как можно быстрее открыть уголовное производство в отношении руководителя аппарата Офиса президента Украины Алексея Днепрова за препятствование деятельности народного депутата Украины", – отметил Юрчишин.

По его словам, ОПУ не отвечал на вопрос, продолжает ли Татаров работать в Офисе президента или присылал "бессмысленные отписки".

"Если (то есть, так как) Татаров остается заместителем руководителя офиса и отвечает за реформу правоохранительных органов, у него остается возможность влиять на следствие против него. Поэтому неудивительно, что прокуратура и другие структуры делают все возможное, чтобы развалить следствие. Это недопустимо. И мы будем с этим бороться", – заявил нардеп.

В декабре 2020 года СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ.

8 февраля в НАБУ сообщили, что подозрение переквалифицировали на ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины.

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

Высший антикоррупционный суд Украины признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно Национальному антикоррупционному бюро, заявляли в НАБУ.