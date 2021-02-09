В Офисе генпрокурора ответили на просьбу НАБУ об истребовании дела Татарова

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что 8 февраля в третий раз предприняли попытку истребовать материалы уголовного производства, в котором фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров, так как предыдущие две в Офисе генпрокурора проигнорировали. В Офисе генпрокурора ответили, что дело подследственно Службе безопасности Украины.

О том, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ, стало известно 24 декабря 2020 года Фото: radiosvoboda.org

Детективы Национального антикоррупционного бюро ошибочно считают, что уголовное производство, в котором фигурирует замглавы Офиса президента Олег Татаров, должны расследовать они. Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора, опубликованном 8 февраля.

Так в ОГП прокомментировали просьбу НАБУ передать им дело Татарова. В бюро заявляли, что 8 февраля в третий раз предприняли попытку истребовать материалы уголовного производства, так как предыдущие две в Офисе генпрокурора проигнорировали.

В НАБУ считают, что переквалификация производства не является основанием для его передачи другому органу досудебного расследования.

"Это мнение опровергается тем, что уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 369 и ч. 2 ст. 384 УК Украины, которые расследуются в указанном уголовном производстве, являются следствием совершения одних и тех же действий, и обнаружены именно во время досудебного расследования в данном уголовном производстве, подследственность которого уже определена за главным следственным управлением Службы безопасности Украины", – заявили в ОГП.

В декабре 2020 года СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки.

18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ.

8 февраля в НАБУ сообщили, что подозрение переквалифицировали на ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины.

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

Высший антикоррупционный суд Украины признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно Национальному антикоррупционному бюро, заявляли в НАБУ.

Однако 8 февраля в Офисе генпрокурора заявили, что передали дело СБУ, выполняя решение Печерского районного суда Киева. Его оспаривала в Киевском апелляционном суде и в Верховном Суде генпрокурор Ирина Внедиктова, но обе инстанции оставили в силе, говорится в релизе.

"Несмотря на определение подследственности в уголовном производстве за СБУ, а также многочисленные письма руководства Офиса генпрокурора, работники НАБУ отказываются направлять материалы указанного производства как к прокурору, так и в орган предварительного расследования, в результате чего прокурор в уголовном производстве фактически лишен возможности дать оценку собранным по делу доказательствам и подготовиться к рассмотрению ходатайств, поданных суду и прокурору (об избрании меры пресечения, продлении сроков предварительного расследования)", – добавили в ОГП.