ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Венедиктова сказала, что не дает политических оценок в делах Татарова и экс-беркутовцев

По делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова было выполнено решение суда, которое дошло до кассации, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Венедиктова посчитала вопрос беркутовцев политическим
Венедиктова посчитала вопрос беркутовцев политическим
Фото: depositphotos.com (архив)

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что в делах заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и бывших беркутовцев не имеет права давать политических оценок. Об этом она заявила во время отчета в Верховной Раде 18 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"По Татарову было выполнено решение суда, которое дошло до кассации. Офис генерального прокурора входил в апелляционную и кассационную инстанции. Вопрос отстранения лиц, которые не работают в Офисе генерального прокурора, это вопрос не ко мне", – объяснила генпрокурор. 

По словам Венедиктовой, вопрос беркутовцев – это политический вопрос.

"Политических оценок я не даю. Если вы видите что-то в уголовной юстиции, в уголовном производстве, пожалуйста, здесь уже моя сфера ответственности", – подчеркнула она.

В Украине бывших бойцов "Беркута" обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года. Следствие, в частности, установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день. В Генпрокуратуре Украины говорили, что дело об убийствах на Майдане суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

В декабре 2020 года СМИ сообщили, что Татаров, вероятно, фигурирует в деле бывшего нардепа и экс-владельца строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася: 1 декабря 2020-го экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что "антиукраинские силы" добиваются его отставки. 18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ.

8 февраля в НАБУ сообщили, что подозрение переквалифицировали на ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины. 

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

Высший антикоррупционный суд Украины признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно Национальному антикоррупционному бюро, заявляли в НАБУ.

Теги: убийство, Беркут, Олег Татаров, Майдан, Революция достоинства, уголовное производство, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Художница Барашикова: С портретами Дмитрия Гордона у меня получилась сказочная история, как у Золушки
Художница Барашикова: С портретами Дмитрия Гордона у меня получилась сказочная история, как у Золушки G
Виктория ВОРОНИНА
"Красивая, молодая", "Как ровесница". Мама Каминской взбудоражила аудиторию своим внешним видом
"Красивая, молодая", "Как ровесница". Мама Каминской взбудоражила аудиторию своим внешним видом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, почему стала веганом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, почему стала веганом
"Знают, что папа звезда". Дети Пугачевой и Галкина спародировали его фанатов
"Знают, что папа звезда". Дети Пугачевой и Галкина спародировали его фанатов
Брыльска отреагировала на смерть партнера по фильму "Ирония судьбы" Мягкова
Брыльска отреагировала на смерть партнера по фильму "Ирония судьбы" Мягкова
  "Я просто приняла участие, не навредив никому". Мейхер рассказала, почему решила участвовать в шоу "Голос країни"
  "Я просто приняла участие, не навредив никому". Мейхер рассказала, почему решила участвовать в шоу "Голос країни"
"Немного опешила". Психолога Холоденко приняли за уборщицу после тренировки в спортзале
"Немного опешила". Психолога Холоденко приняли за уборщицу после тренировки в спортзале
"Как видите, мужу меня схватить есть за что". Жена Остапчука показала свои ягодицы крупным планом
"Как видите, мужу меня схватить есть за что". Жена Остапчука показала свои ягодицы крупным планом
  Виторган: У моей мамы было шесть сестер и четыре брата. У моего папы в семье тоже было 11 детей
  Виторган: У моей мамы было шесть сестер и четыре брата. У моего папы в семье тоже было 11 детей G
Дмитрий ГОРДОН
"Нам повезет, если все это закончится просто истечением каденции". Фоззи из ТНМК высказался о президентстве Зеленского
"Нам повезет, если все это закончится просто истечением каденции". Фоззи из ТНМК высказался о президентстве Зеленского
Глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя, показали, как "телепортировались" в Украину из Занзибара
Глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя, показали, как "телепортировались" в Украину из Занзибара
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
  Виторган о жене, умершей от рака: Мы боролись за Аллочку три года. Проходит год вроде все нормально. Выходим на сцену, играем. Все в порядке. Но бах!.. Это печаль вечная
  Виторган о жене, умершей от рака: Мы боролись за Аллочку три года. Проходит год – вроде все нормально. Выходим на сцену, играем. Все в порядке. Но бах!.. Это печаль вечная G
Дмитрий ГОРДОН
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
Притула показал, как отдыхает в Дубае
Притула показал, как отдыхает в Дубае
Подольская заявила, что планирует выйти на работу, чтобы, как все люди, "зарабатывать деньги на свою жизнь"
Подольская заявила, что планирует выйти на работу, чтобы, как все люди, "зарабатывать деньги на свою жизнь"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS