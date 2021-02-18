Венедиктова сказала, что не дает политических оценок в делах Татарова и экс-беркутовцев

По делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова было выполнено решение суда, которое дошло до кассации, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что в делах заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и бывших беркутовцев не имеет права давать политических оценок. Об этом она заявила во время отчета в Верховной Раде 18 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".