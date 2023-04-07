"Пытали мирных жителей Бучи и имитировали их казнь". В Украине заочно будут судить подполковника РФ и еще троих оккупантов

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении подполковника, двух сержантов и рядового 64-й мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ, отметили в ОГПУ Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Об этом 6 апреля проинформировал в Facebook Офис генпрокурора Украины (ОГПУ).

"Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации города Буча вооруженные обвиняемые вместе с другими неустановленными военнослужащими РФ ворвались в дом одного из местных жителей. Во исполнение приказа подполковника военнослужащие РФ вывели хозяина дома на улицу, повалили на землю и били его руками и ногами по разным частям тела, требуя предоставить информацию о патриотически настроенных жителях Бучи, – сказано в сообщении. – Затем потерпевшему завязали глаза полотенцем и привели в штаб оккупантов, где содержали гражданских лиц. Там мужчину продолжили избивать, заставили полностью раздеться и искали на его теле татуировку. В целях устрашения обвиняемые имитировали казнь других лиц, присутствовавших в том же помещении".

Отмечается, что потерпевшему удалось скрыться от оккупантов, когда они увели на казнь других мирных жителей.