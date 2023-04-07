"Пытали мирных жителей Бучи и имитировали их казнь". В Украине заочно будут судить подполковника РФ и еще троих оккупантов

Об этом 6 апреля проинформировал в Facebook Офис генпрокурора Украины (ОГПУ).
"Расследованием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации города Буча вооруженные обвиняемые вместе с другими неустановленными военнослужащими РФ ворвались в дом одного из местных жителей. Во исполнение приказа подполковника военнослужащие РФ вывели хозяина дома на улицу, повалили на землю и били его руками и ногами по разным частям тела, требуя предоставить информацию о патриотически настроенных жителях Бучи, – сказано в сообщении. – Затем потерпевшему завязали глаза полотенцем и привели в штаб оккупантов, где содержали гражданских лиц. Там мужчину продолжили избивать, заставили полностью раздеться и искали на его теле татуировку. В целях устрашения обвиняемые имитировали казнь других лиц, присутствовавших в том же помещении".
Отмечается, что потерпевшему удалось скрыться от оккупантов, когда они увели на казнь других мирных жителей.
После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.
В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. За 33 дня в оккупации в Буче и районе погибло более 1400 человек, в том числе 37 детей, сообщал президент Владимир Зеленский.