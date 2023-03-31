"Главное слово сегодня – справедливость". Зеленский выпустил обращение в годовщину освобождения Бучи

Зеленский: Будет день, когда мир услышит, что справедливость для Украины восстановлена Фото: president.gov.ua

"Главное слово сегодня – справедливость. Справедливость для нашего государства, для всех наших людей, потерявших родных, близких, потерявших здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии, из-за террора, террора оккупанта", – заявил Зеленский.

Он отметил, что в этот день состоялись специальные мероприятия: в Буче и Киеве. Прошел саммит и переговоры с главами нескольких государств, а также вторая конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости".

По словам Зеленского, цель этих мероприятий – ускорить глобальную работу по созданию трибунала по агрессии России, выдаче новых ордеров от Международного уголовного суда на арест российских военных преступников и законных и справедливых приговоров для виновных

"Мы это обеспечим. Найдем форматы, найдем инструменты. Мы освободим нашу землю и всех наших людей от русской неволи. И будет день, когда мир услышит, что справедливость для Украины восстановлена. Будет новый Нюрнберг – насчет рашистов", – заявил Зеленский.

Он отметил, что в Бучанском саммите приняли участие представители почти 50 стран, и это "только начало".

Президент поблагодарил всех, кто воюет за Украину, начиная с 2014 года, и всех, кто помогает Украине в установлении справедливости.