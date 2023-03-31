В Украину прибыли Санду и премьеры трех стран – Словакии, Словении и Хорватии. С Зеленским они почтили память погибших в Буче

Об этом проинформировал сайт Офиса президента Украины.
Глава Украинского государства Владимир Зеленский вместе с четырьмя иностранными лидерами посетили Бучу Киевской области, где почтили память погибших во время российской оккупации жителей города.
В церемонии, которая прошла возле церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых, также приняли участие спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава ОП Андрей Ермак.
"Собравшиеся установили лампадки к памятному кресту на месте захоронений мирных жителей Бучи, убитых российскими оккупантами. Во время церемонии прозвучали имена 77 идентифицированных лиц, похороненных в братской могиле у храма, а также 11 военнослужащих, павших в боях за Бучу", – говорится в релизе.
Видео церемонии Зеленский опубликовал в Instagram.
В своем выступлении он подчеркнул, что Буча – город, о котором "мир уже не забудет".
"Мы не дадим забыть. Человеческая порядочность не даст забыть. На улицах Бучи мир увидел российское зло, незамаскированное зло, увидел, что Кремль стремился принести и в другие улицы Украины, другие улицы Европы и мира, которые могли бы захватить российские оккупанты, если бы не украинцы", – заявил президент Украины.
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Согласно сообщениям на сайте ОП, Зеленский уже провел двусторонние встречи с Хегером и Голобом.
После российского вторжения 24 февраля 2022 года Буча, Ирпень, Гостомель и другие населенные пункты в пригороде Киева стали зоной интенсивных боев. Российские оккупанты совершали там массовые военные преступления против гражданского населения: мародерство, физическое насилие, похищение и убийство людей, в том числе детей.
2 апреля Киевская область была освобождена от российских захватчиков. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир.
В населенных пунктах региона, в том числе в Буче, были найдены тела убитых мирных жителей. За 33 дня в оккупации в Буче погибло более 1400 человек, в том числе 37 детей, сообщил Зеленский.