В Украину прибыли Санду и премьеры трех стран – Словакии, Словении и Хорватии. С Зеленским они почтили память погибших в Буче

Об этом проинформировал сайт Офиса президента Украины.

Глава Украинского государства Владимир Зеленский вместе с четырьмя иностранными лидерами посетили Бучу Киевской области, где почтили память погибших во время российской оккупации жителей города.

В церемонии, которая прошла возле церкви Святого апостола Андрея Первозванного и всех святых, также приняли участие спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава ОП Андрей Ермак.

"Собравшиеся установили лампадки к памятному кресту на месте захоронений мирных жителей Бучи, убитых российскими оккупантами. Во время церемонии прозвучали имена 77 идентифицированных лиц, похороненных в братской могиле у храма, а также 11 военнослужащих, павших в боях за Бучу", – говорится в релизе.

Видео церемонии Зеленский опубликовал в Instagram.

В своем выступлении он подчеркнул, что Буча – город, о котором "мир уже не забудет".

"Мы не дадим забыть. Человеческая порядочность не даст забыть. На улицах Бучи мир увидел российское зло, незамаскированное зло, увидел, что Кремль стремился принести и в другие улицы Украины, другие улицы Европы и мира, которые могли бы захватить российские оккупанты, если бы не украинцы", – заявил президент Украины.

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Согласно сообщениям на сайте ОП, Зеленский уже провел двусторонние встречи с Хегером и Голобом.