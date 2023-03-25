В Раде предложили ограничить использование темы войны в рекламе

В пояснительной записке констатируется, что драматизм, значение и масштаб событий войны порождают мощное влияние на медиа, социальные сети, литературу, музыку, современное искусство и кино. Возникают и символы войны, которые становятся знаковыми и получают мировую известность.

"В то же время в последнее время наблюдается эксплуатация этой тематики в коммерческих целях. Речь идет не только о том, что мотивирующий патриотический контент "копируется" в сферу розничных продаж. К сожалению, в маркетинговых коммуникациях производители потребительских товаров и услуг прибегают к неуместному использованию трагических событий войны, названий пострадавших городов, патриотических призывов и военных приветствий", – подчеркивают авторы законопроекта.

В качестве примеров приводятся ТМ "Героическая Буча Комбуча", семена редиса "Азовсталь" и другие подобные случаи.

"К сожалению, в таких случаях профессиональная этика часто не срабатывает, чтобы выставить необходимые барьеры при принятии решений о названиях товаров или запуске рекламных кампаний, скидок, акций с использованием понятий, событий и названий, имеющих трагическую коннотацию или требующих особого уважения", – говорится в документе.

Законопроект предлагает запретить использовать в маркетинге (рекламе) названия:

связанные с военными операциями и событиями войны;

связанные с населенными пунктами и местами, пострадавшими от российской агрессии или ставших символами героизма украинцев (кроме зарегистрированных до 24.02.2022);

воспроизводящие названия производителей, видов и типов вооружения;

использующие названия воинских подразделений;

воспроизводящие официальные приветствия ВСУ и других воинских формирований.

В пояснительной записке уточняется, что запрет не будут распространяться на книги, видео и кино, посвященные российско-украинской войне.