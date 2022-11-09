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Реклама во время войны. Рекомендации бизнесу от сети нативной рекламы Recreativ

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С началом войны поведение пользователя стало сильно зависеть от новостей, и именно поэтому нативная реклама сейчас эффективна как никогда
С началом войны поведение пользователя стало сильно зависеть от новостей, и именно поэтому нативная реклама сейчас эффективна как никогда
Фото: recreativ.com

Война рушит человеческие жизни, города и бизнесы. Все, что украинцы создавали и строили тяжким трудом, теперь под угрозой. Наверное, другие опустили бы руки. Но украинские бизнесмены и бизнесвумен – самые храбрые в мире, поэтому продолжают развивать свое дело и поддерживать экономику страны. Конечно, уже с новыми подходами.

Помимо того, что бренды приспособились к новым потребностям аудитории (адаптировали или выпустили новую продукцию, изменили логистику и тому подобное), они также пересмотрели свои коммуникационные стратегии.

Сейчас немногие из брендов могут позволить себе снять промо-ролик или организовать активности офлайн. И дело даже не в бюджетах, появились новые сложности: команды подрядчиков и клиентов разбросаны по миру, невозможно предусмотреть воздушную тревогу или отключение электроэнергии, офлайн-сборы подвергают людей опасности, а техника или локация может быть уничтожена в любой момент. Все это не позволяет планировать классические маркетинговые активности. А продвигать товар или услугу нужно даже во время войны. Поэтому бренды сразу перешли на онлайн-рекламу, а самые сообразительные – на нативную рекламу.

Не секрет, что сейчас роль соцсетей и мессенджеров на локальном рынке сильно сместилась в сторону мониторинга новостей и фандрайзинга. Так что конкуренция за внимание пользователей в этих каналах сильно выросла и, соответственно, подорожала.

В то же время сети нативной рекламы, как recreativ, наоборот, демонстрируют положительную рекламную динамику для брендов.

"К примеру, к нам обратился один магазин техники с неплохим ассортиментом, но продаж было мало. Мы изучили контекст и выбрали флагманами рекламной кампании не какие-нибудь крутые гаджеты, а павербанки и фонари и запустили нативную рекламу на площадках с публикациями об отключении электроэнергии. За неделю продажи данных товаров выросли в среднем на 326%, а за ними подтянулись и другие категории. При этом на рекламу клиент потратил всего 15% от суммы продаж. Надо понимать, что с началом войны поведение пользователя стало сильно зависеть от новостей, и именно поэтому нативная реклама сейчас эффективна как никогда", – приводит пример руководитель сети recreativ.

Почему именно сейчас пора запускать нативную рекламу?

  • Скорость. Сейчас как никогда важно быстро реагировать на изменения рынка и новости. А нативная реклама позволяет запустить кампанию с нуля всего за пару часов при срочной необходимости.
     
  • Контроль финансов. Здесь вы определяете сумму, которую готовы потратить на кампанию, и четко видите отчетность, а при необходимости можете безболезненно остановить или перенести кампанию.
     
  • Простота процесса. Для запуска нативной рекламы от вас требуется минимум усилий: быть на связи и предоставить нужную информацию рекламной сети. Поэтому можно сосредоточиться на других бизнес-процессах.
     
  • Безопасность. Команда сети recreativ уже давно наладила все процессы на ремоуте: всегда кто-то на связи, создает креативы и контролирует лонч кампании. И при этом вы не рискуете человеческим ресурсом или финансами.
     
  • Эффективность. Специфика нативной рекламы в том, что алгоритмы показывают ее только заинтересованной аудитории и только на площадках, где эта реклама будет органической и не будет игнорироваться.

Этический вопрос и реклама

Еще один совет для брендов – убедиться, что подрядчик, к которому вы обратились за услугами продвижения, не работает со страной-агрессором. Ведь это нанесет непоправимый удар по репутации вашего бизнеса и изрядный финансовый ущерб.

Сеть нативной рекламы recreativ с первого дня полномасштабной войны не просто разорвала все связи с партнерами из России, несмотря на потерю большой доли клиентов, но и принимает активное участие в информационной борьбе.

Теги: реклама, бизнес, финансы, продажа
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