Защита редакций и прозрачная госреклама. Еврокомиссия одобрила проект Европейского закона о свободе СМИ

Теперь предложение Еврокомиссии должны обсудить Европейский парламент и государства-члены "в рамках обычной законодательной процедуры". После принятия закон будет применяться на территории Европейского Союза.
Документ предлагает "новый набор правил для защиты плюрализма и независимости СМИ в ЕС", включает в себя гарантии от политического вмешательства в редакционные решения, говорится в сообщении.
"Особое внимание в нем уделяется независимости и стабильному финансированию государственных СМИ, а также прозрачности владения СМИ и распределения государственной рекламы. В нем также изложены меры по защите независимости редакторов и раскрытию конфликта интересов... Комиссия также приняла дополнительную рекомендацию, поощряющую внутренние гарантии редакционной независимости", – заявили в Еврокомиссии.
Документ предполагает следующие правила:
Также законопроект предполагает создание нового независимого Европейского совета по медиаслужбам, в состав которого войдут представители национальных органов СМИ. Он будет способствовать эффективному применению законодательства ЕС о СМИ, выносить заключения о национальных мерах и решениях, влияющих на медийные рынки. Кроме того, этот орган будет координировать национальные регулирующие меры в отношении иностранных СМИ, чтобы гарантировать, что эти медиа не нарушают правила ЕС.
"Медиакомпании играют жизненно важную роль, но сталкиваются с падением доходов, угрозами свободе и плюрализму СМИ, появлением очень крупных онлайн-платформ и лоскутным одеялом различных национальных правил. Европейский закон о свободе СМИ обеспечивает общие гарантии на уровне ЕС, чтобы гарантировать множественность мнений и то, что наши СМИ, будь то частные или государственные, могут работать без какого-либо вмешательства", – заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Замглавы Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова отметила, что за последние годы можно было наблюдать "различные формы давления на СМИ".
"Пришло время действовать. Нам необходимо установить четкие принципы: ни один журналист не должен подвергаться слежке из-за своей работы; никакие общественные СМИ не должны превращаться в канал пропаганды. Это то, что мы предлагаем сегодня впервые: общие гарантии защиты свободы СМИ и плюрализма в ЕС", – заявила она.