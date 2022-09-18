Защита редакций и прозрачная госреклама. Еврокомиссия одобрила проект Европейского закона о свободе СМИ

В Еврокомиссии заявили, что новый закон даст "общие гарантии защиты свободы СМИ и плюрализма в ЕС" Фото: depositphotos.com

Теперь предложение Еврокомиссии должны обсудить Европейский парламент и государства-члены "в рамках обычной законодательной процедуры". После принятия закон будет применяться на территории Европейского Союза.

Документ предлагает "новый набор правил для защиты плюрализма и независимости СМИ в ЕС", включает в себя гарантии от политического вмешательства в редакционные решения, говорится в сообщении.

"Особое внимание в нем уделяется независимости и стабильному финансированию государственных СМИ, а также прозрачности владения СМИ и распределения государственной рекламы. В нем также изложены меры по защите независимости редакторов и раскрытию конфликта интересов... Комиссия также приняла дополнительную рекомендацию, поощряющую внутренние гарантии редакционной независимости", – заявили в Еврокомиссии.

Документ предполагает следующие правила:

Защита редакционной независимости. Регламент требует от государств-членов ЕС уважать редакционную свободу и улучшать защиту журналистских источников. Поставщики медиа-услуг должны будут опубликовать информацию о собственниках и принять меры, гарантирующие независимость отдельных редакционных решений. Запрет на использование шпионских программ против СМИ. Независимые общественные СМИ. Им должны предоставлять достаточное финансирование, чтобы обеспечить редакционную независимость. Глава и правление государственных СМИ должны назначаться прозрачным, открытым и недискриминационным образом. Тесты на плюрализм СМИ. Документ требует от государств оценивать влияние концентрации рынка СМИ на плюрализм СМИ и редакционную независимость. Любые законодательные, нормативные или административные меры, принимаемые государством-членом, которые могут повлиять на СМИ, должны быть обоснованы. Прозрачная государственная реклама. Закон установит новые требования к размещению государственной рекламы в СМИ, чтобы она была прозрачной и недискриминационной. Он также призван повысить прозрачность и объективность систем измерения аудитории, которые влияют на доходы от рекламы в СМИ. Защита медиа-контента в Интернете. Законопроект включает гарантии против необоснованного удаления медиа-контента, созданного в соответствии с профессиональными стандартами. При удалении контента крупные онлайн-платформы должны будут сначала сообщить поставщикам медиа-услуг о причинах. Это не включает в себя "системные риски, такие как дезинформация". Новое право пользователя на настройку своего медиа-предложения. Вводится право пользователя настраивать выбор медиа на устройствах и интерфейсах в соответствии со своими предпочтениями.

Также законопроект предполагает создание нового независимого Европейского совета по медиаслужбам, в состав которого войдут представители национальных органов СМИ. Он будет способствовать эффективному применению законодательства ЕС о СМИ, выносить заключения о национальных мерах и решениях, влияющих на медийные рынки. Кроме того, этот орган будет координировать национальные регулирующие меры в отношении иностранных СМИ, чтобы гарантировать, что эти медиа не нарушают правила ЕС.

"Медиакомпании играют жизненно важную роль, но сталкиваются с падением доходов, угрозами свободе и плюрализму СМИ, появлением очень крупных онлайн-платформ и лоскутным одеялом различных национальных правил. Европейский закон о свободе СМИ обеспечивает общие гарантии на уровне ЕС, чтобы гарантировать множественность мнений и то, что наши СМИ, будь то частные или государственные, могут работать без какого-либо вмешательства", – заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Замглавы Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова отметила, что за последние годы можно было наблюдать "различные формы давления на СМИ".

"Пришло время действовать. Нам необходимо установить четкие принципы: ни один журналист не должен подвергаться слежке из-за своей работы; никакие общественные СМИ не должны превращаться в канал пропаганды. Это то, что мы предлагаем сегодня впервые: общие гарантии защиты свободы СМИ и плюрализма в ЕС", – заявила она.