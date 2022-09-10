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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – журналистам: Мы выиграли эту информационную войну

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Зеленский: Журналисты помогли убедить неуверенных лидеров некоторых государств в нашей способности победить и донести, ради чего мы воюем
Зеленский: Журналисты помогли убедить неуверенных лидеров некоторых государств в нашей способности победить и донести, ради чего мы воюем
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 9 сентября вручил представителям СМИ государственные награды за мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщил Офис президента.

Были отмечены в том числе иностранные журналисты – за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Президент отметил, что с первого дня полномасштабного вторжения России украинские и иностранные журналисты рассказывали миру правду о том, что происходит в Украине.

"Помогли объединить Европу и весь мир, убедить неуверенных лидеров некоторых государств в нашей способности победить и донести, ради чего мы воюем", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не только на фронте, но и в информационной сфере, переполненной враждебной пропагандой, донести правду – довольно сложная задача.

"И я хочу всех вас поблагодарить: мы выиграли эту информационную войну. Она еще не закончилась, но мы победили многомиллионные вливания РФ в информационные атаки против нас по всему миру", – уверен президент.

Он отметил, что многие журналисты погибли на этой войне во время исполнения своих обязанностей. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Контекст:

3 мая Национальный союз журналистов Украины сообщил о создании Фонда памяти погибших журналистов.

По данным Института массовой информации, среди журналистов, убитых оккупантами во время исполнения профессиональных обязанностей, были пятеро иностранцев.

Теги: контрпропаганда, Владимир Зеленский, гибридная война, журналисты, награды
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