Зеленский – журналистам: Мы выиграли эту информационную войну

Зеленский: Журналисты помогли убедить неуверенных лидеров некоторых государств в нашей способности победить и донести, ради чего мы воюем Фото: president.gov.ua

Были отмечены в том числе иностранные журналисты – за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Президент отметил, что с первого дня полномасштабного вторжения России украинские и иностранные журналисты рассказывали миру правду о том, что происходит в Украине.

"Помогли объединить Европу и весь мир, убедить неуверенных лидеров некоторых государств в нашей способности победить и донести, ради чего мы воюем", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не только на фронте, но и в информационной сфере, переполненной враждебной пропагандой, донести правду – довольно сложная задача.

"И я хочу всех вас поблагодарить: мы выиграли эту информационную войну. Она еще не закончилась, но мы победили многомиллионные вливания РФ в информационные атаки против нас по всему миру", – уверен президент.

Он отметил, что многие журналисты погибли на этой войне во время исполнения своих обязанностей. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.