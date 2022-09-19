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"Прошло 22 года". Медиасообщество Украины призвало власти установить и наказать заказчиков убийства Гонгадзе

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Гонгадзе пропал в сентябре 2000 года
Гонгадзе пропал в сентябре 2000 года
Фото: ЕРА

16 сентября в Украине по случаю 22-й годовщины исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе в Ильинском сквере в Киеве прошла акция памяти убитых украинских журналистов. Об этом сообщил "Укринформ".

В акции принимала участие в том числе вдова Гонгадзе, журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.

"Уже подрастает поколение, для которых дело Георгия является уже историей. Это какой-то символ независимости Украины. Но остается много людей, для которых это еще реальность, и для меня это до сих пор реальность. 16 сентября 22 года назад моя жизнь изменилась кардинально. И после того, мне кажется, Украина даже стала другой", – цитирует ее агентство.

По случаю годовщины исчезновения Гонгадзе к украинским властям обратилось украинское медиасообщество, текст обращения опубликовал "Укринформ".

"Сегодня исполняется 22 года этих ужасных событий. За это время благодаря неустанным усилиям семьи Гонгадзе, журналистского сообщества и международных организаций удалось достичь частичного правосудия. Все исполнители преступления понесли наказание. Однако заказчик убийства Георгия Гонгадзе официально так и не назван", – говорится в обращении.

Медиасообщество потребовало от власти установить и наказать заказчиков убийства Гонгадзе, в частности дать четкий ответ о причастности к заказу убийства бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Журналисты подчеркивают, что прошло уже 22 года.

Кроме того, украинские журналисты призвали установить и наказать причастных к убийствам других украинских журналистов, в частности Павла Шеремета.

Контекст:

Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году нашли останки черепа, которые, по данным экспертизы, принадлежали журналисту. Похороны Гонгадзе состоялись в Киеве 22 марта 2016 года.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии.

В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, задержанный в 2009 году.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: убийство, Мирослава Гонгадзе, Георгий Гонгадзе, преступление, журналисты, акция, исчезновение, обращение, медиа
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