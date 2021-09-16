Годовщина исчезновения Гонгадзе. Посольство США и правозащитники призвали привлечь к ответственности всех причастных к похищению и убийству журналиста

"По случаю 21-й годовщины исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе мы снова подчеркиваем: власть должна привлечь к ответственности его убийц и всех причастных к похищению и убийству", – отметили американские дипломаты.

З нагоди 21-ї річниці зникнення журналіста Георгія Гонгадзе ми знову наголошуємо: влада має притягнути до відповідальності його вбивць та всіх причетних до його викрадення та вбивства. https://t.co/nycfL89GhA — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 16, 2021

Правозащитники и медиаорганизации заявили, что, несмотря на давление гражданского общества и международных организаций, точку в деле Гонгадзе до сих пор не поставили.

"Украина до сих пор не выполнила всех требований Комитета министров Совета Европы, который контролирует выполнение решений Европейского суда по правам человека. От Украины ожидают ускорения расследования относительно заказчиков убийства, которые до сих пор остаются официально не установленными, и повышения эффективности расследования уголовных преступлений против украинских журналистов", – говорится в заявлении на сайте премии имени Гонгадзе.

С момента убийства Гонгадзе количество преступлений против журналистов в Украине только увеличивается, констатировали они. Под заявлением подписались Исполнительный Совет Украинского ПЕН-клуба, Центр прав человека ZMINA, "Детектор медиа", Институт массовой информации, Центр гражданских свобод и Украинский Хельсинский союз по правам человека.

Жена Георгия Гонгадзе Мирослава также написала пост в Facebook по случаю годовщины его исчезновения.

"Убийство Георгия и мои попытки найти справедливость разделили мою жизнь на "до" и "после" и изменили ее навсегда. С двумя трехлетним дочерьми я была вынуждена покинуть Украину. Это преступление и общественный резонанс, а также тайно сделанные записи [второго] президента [Украины Леонида] Кучмы с просьбой к его подчиненным избавиться от моего мужа изменили траекторию развития страны. Все исполнители преступления понесли наказание. Президент, подозреваемый в причастности к заказу убийства, наслаждается пенсией. Моему мужу Георгию Гонгадзе был всего 31 год. Его голову нашли только через шесть лет после убийства. Мы с дочерьми наконец смогли его похоронить только в марте 2016 года. Он был журналистом-расследователем. Жизнь была ценой, которую он заплатил за свою работу", – отметила Мирослава Гонгадзе.