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Годовщина исчезновения Гонгадзе. Посольство США и правозащитники призвали привлечь к ответственности всех причастных к похищению и убийству журналиста

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Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года
Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года
Фото: Myroslava Gongadze / Facebook

Посольство США в Украине по случаю 21-й годовщины исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе заявило в Twitter, что украинские власти должны привлечь к ответственности убийц и всех причастных к похищению журналиста.

"По случаю 21-й годовщины исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе мы снова подчеркиваем: власть должна привлечь к ответственности его убийц и всех причастных к похищению и убийству", – отметили американские дипломаты. 

Правозащитники и медиаорганизации заявили, что, несмотря на давление гражданского общества и международных организаций, точку в деле Гонгадзе до сих пор не поставили.

"Украина до сих пор не выполнила всех требований Комитета министров Совета Европы, который контролирует выполнение решений Европейского суда по правам человека. От Украины ожидают ускорения расследования относительно заказчиков убийства, которые до сих пор остаются официально не установленными, и повышения эффективности расследования уголовных преступлений против украинских журналистов", – говорится в заявлении на сайте премии имени Гонгадзе. 

С момента убийства Гонгадзе количество преступлений против журналистов в Украине только увеличивается, констатировали они. Под заявлением подписались Исполнительный Совет Украинского ПЕН-клуба, Центр прав человека ZMINA, "Детектор медиа", Институт массовой информации, Центр гражданских свобод и Украинский Хельсинский союз по правам человека.

Жена Георгия Гонгадзе Мирослава также написала пост в Facebook по случаю годовщины его исчезновения.

"Убийство Георгия и мои попытки найти справедливость разделили мою жизнь на "до" и "после" и изменили ее навсегда. С двумя трехлетним дочерьми я была вынуждена покинуть Украину. Это преступление и общественный резонанс, а также тайно сделанные записи [второго] президента [Украины Леонида] Кучмы с просьбой к его подчиненным избавиться от моего мужа изменили траекторию развития страны. Все исполнители преступления понесли наказание. Президент, подозреваемый в причастности к заказу убийства, наслаждается пенсией. Моему мужу Георгию Гонгадзе был всего 31 год. Его голову нашли только через шесть лет после убийства. Мы с дочерьми наконец смогли его похоронить только в марте 2016 года. Он был журналистом-расследователем. Жизнь была ценой, которую он заплатил за свою работу", – отметила Мирослава Гонгадзе.

https://www.facebook.com/myroslava.gongadze/posts/6126083984099788

Контекст:

Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году нашли останки черепа, которые, по данным экспертизы, принадлежали журналисту. Похороны Гонгадзе состоялись в Киеве 22 марта 2016 года.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии.

В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, задержанный в 2009 году.

Теги: США, правозащитники, Мирослава Гонгадзе, посольство США, Алексей Пукач, Георгий Гонгадзе, журналисты, ПЕН-клуб, исчезновение
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