Убийство Гонгадзе. Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу

Решение вынесла коллегия во главе с судьей Станиславом Голубицким. Пукач и дальше продолжит отбывать пожизненное заключение. Обжалованию приговор не подлежит.
В кассационном суде Пукач добивался отмены своего пожизненного приговора и замены его на заключение сроком 15 лет. "Мы добивались смягчения приговора в связи с тем, что в действиях моего подзащитного не было умысла. А также потому что смерть наступила не от его действий", – сказал "Ґратам" адвокат Григорий Демиденко.
Кассацию Пукач подал еще в 2016 году, после того, как приговор оставила в силе апелляционная инстанция. Но Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел объявил бессрочный перерыв в рассмотрении дела, а позднее был ликвидирован в рамках судебной реформы. Вместо него создали Кассационный уголовный суд. В сентябре 2019 года Пукач подал кассацию уже туда.
Судебные заседания регулярно переносились, и суд не начинал рассмотрение кассации по существу. 3 декабря 2020 года Комитет министров Совета Европы призвал власти Украины как можно быстрее завершить кассационное производство по делу Пукача.
Кассацию на приговор Пукачу подал не только он, но и журналист Алексей Подольский. Как и вдова сооснователя "Украинской правды" Мирослава Гонгадзе, он признан потерпевшим в деле. Подольский добивался, чтобы Верховный Суд вернул дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию.
Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году нашли останки черепа, которые, по данным экспертизы, принадлежали журналисту. Похороны Гонгадзе состоялись в Киеве 22 марта 2016 года.
В июне 2000 года группа Пукача похитила оппозиционного журналиста и правозащитника Подольского, вывезла его в лес близ города Прилуки Черниговской области. Он был жестоко избит.
В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии.
Пукач скрывался от правосудия. Он был арестован в 2009 году. 29 января 2013 года его приговорили к пожизненному заключению. Пукача признали виновным в умышленном убийстве, превышении служебных полномочий, злоупотреблении властью, которое повлекло тяжелые последствия, и применении насилия к Подольскому. На суде генерал утверждал, что Гонгадзе представлял угрозу для государства.
В ходе заседаний апелляционного суда Пукач изменил показания – он заявил, что убийство Гонгадзе не было предумышленным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности. По словам подсудимого, на следствии он оговорил себя из-за давления спецслужб и политиков.
6 января 2016 года Апелляционный суд Киева признал законным пожизненный приговор Пукачу. По закону, после отбытия не менее 20 лет назначенного наказания у осужденного появится право на подачу ходатайства о помиловании. Акт помилования может заменить пожизненное заключение на возможность выйти на свободу через 25 лет.
В декабре 2017 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что Пукач не согласился на смягчение наказания в обмен на информацию о заказчиках преступления.
10 января 2018 года стало известно, что суд засчитал 6,5 года, проведенных Пукачем в следственном изоляторе, за 13 лет по "закону Савченко".