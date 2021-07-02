Убийство Гонгадзе. Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу

Решение вынесла коллегия во главе с судьей Станиславом Голубицким. Пукач и дальше продолжит отбывать пожизненное заключение. Обжалованию приговор не подлежит.

В кассационном суде Пукач добивался отмены своего пожизненного приговора и замены его на заключение сроком 15 лет. "Мы добивались смягчения приговора в связи с тем, что в действиях моего подзащитного не было умысла. А также потому что смерть наступила не от его действий", – сказал "Ґратам" адвокат Григорий Демиденко.

Кассацию Пукач подал еще в 2016 году, после того, как приговор оставила в силе апелляционная инстанция. Но Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел объявил бессрочный перерыв в рассмотрении дела, а позднее был ликвидирован в рамках судебной реформы. Вместо него создали Кассационный уголовный суд. В сентябре 2019 года Пукач подал кассацию уже туда.

Судебные заседания регулярно переносились, и суд не начинал рассмотрение кассации по существу. 3 декабря 2020 года Комитет министров Совета Европы призвал власти Украины как можно быстрее завершить кассационное производство по делу Пукача.

Кассацию на приговор Пукачу подал не только он, но и журналист Алексей Подольский. Как и вдова сооснователя "Украинской правды" Мирослава Гонгадзе, он признан потерпевшим в деле. Подольский добивался, чтобы Верховный Суд вернул дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию.