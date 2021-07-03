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В посольстве США призвали Венедиктову обеспечить полное расследование убийства Гонгадзе

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В посольстве США поприветствовали решение ВСУ оставить в силе пожизненный приговор Пукачу
В посольстве США поприветствовали решение ВСУ оставить в силе пожизненный приговор Пукачу
Фото: EPA

Посольство США в Украине призвало генерального прокурора Ирину Венедиктову обеспечить полное расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе и привлечь к ответственности всех причастных. Об этом говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в Facebook 3 июля.

В американском посольстве поприветствовали решение Верховного Суда Украины (ВСУ) оставить в силе пожизненный приговор экс-главе угрозыска МВД Алексею Пукачу за убийство Гонгадзе.

"Мы призываем генерального прокурора обеспечить полное расследование этого преступления и привлечение подстрекателей к ответственности. На протяжении более 20 лет дело Гонгадзе было показателем эффективности системы правосудия в Украине", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159121097246936

Контекст:

Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году нашли останки черепа, которые, по данным экспертизы, принадлежали журналисту. Похороны Гонгадзе состоялись в Киеве 22 марта 2016 года.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии.

Пукач скрывался от правосудия. Он был арестован в 2009 году. 29 января 2013 года его приговорили к пожизненному заключению. Пукача признали виновным в умышленном убийстве, превышении служебных полномочий, злоупотреблении властью, которое повлекло тяжелые последствия, и применении насилия к Подольскому. На суде генерал утверждал, что Гонгадзе представлял угрозу для государства.

В ходе заседаний апелляционного суда Пукач изменил показания – он заявил, что убийство Гонгадзе не было предумышленным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности. По словам подсудимого, на следствии он оговорил себя из-за давления спецслужб и политиков.

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева признал законным пожизненный приговор Пукачу. По закону после отбытия не менее 20 лет назначенного наказания у осужденного появится право на подачу ходатайства о помиловании. Акт помилования может заменить пожизненное заключение на возможность выйти на свободу через 25 лет.

В декабре 2017 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что Пукач не согласился на смягчение наказания в обмен на информацию о заказчиках преступления.

10 января 2018 года стало известно, что суд засчитал 6,5 года, проведенных Пукачем в следственном изоляторе, за 13 лет по "закону Савченко".

Теги: Украина, убийство, посольство США, Алексей Пукач, Георгий Гонгадзе, приговор, расследование, преступление, пожизненное заключение
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