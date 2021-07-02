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Вдова Гонгадзе о приговоре Пукачу: Все исполнители понесли наказание. Дело за заказчиками

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Верховный Суд сегодня оставил в силе приговор Пукачу
Верховный Суд сегодня оставил в силе приговор Пукачу
Фото: Стас Юрченко / graty.me

Глава украинской службы "Голоса Америки", вдова украинского журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава Гонгадзе в Facebook прокомментировала решение суда по делу об убийстве ее супруга.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда сегодня отказался отменять пожизненный приговор экс-главе угрозыска МВД Алексею Пукачу за убийство Гонгадзе и назначать повторное рассмотрение дела в апелляционном суде. 

Вдова Гонгадзе отметила, что расследование преступления продолжается 21 год. 

"Восемь лет длилось разбирательство дела по убийце, генерале Пукаче, где он оспаривал свое наказание, пожизненное заключение. Сегодня Верховный Суд поставил точку. Теперь все исполнители понесли наказание. Спасибо всем, кто поддерживал. [...] Дело за заказчиками. Общество их знает. Правосудие должно наступить для Гии, для семьи, для страны", – написала она.

https://www.facebook.com/myroslava.gongadze/posts/5738173276224196

Контекст:

Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году нашли останки черепа, которые, по данным экспертизы, принадлежали журналисту. Похороны Гонгадзе состоялись в Киеве 22 марта 2016 года.

В июне 2000 года группа Пукача похитила оппозиционного журналиста и правозащитника Подольского, вывезла его в лес близ города Прилуки Черниговской области. Он был жестоко избит.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии.

Пукач скрывался от правосудия. Он был арестован в 2009 году. 29 января 2013 года его приговорили к пожизненному заключению. Пукача признали виновным в умышленном убийстве, превышении служебных полномочий, злоупотреблении властью, которое повлекло тяжелые последствия, и применении насилия к Подольскому. На суде генерал утверждал, что Гонгадзе представлял угрозу для государства.

В ходе заседаний апелляционного суда Пукач изменил показания – он заявил, что убийство Гонгадзе не было предумышленным и должно рассматриваться как убийство по неосторожности. По словам подсудимого, на следствии он оговорил себя из-за давления спецслужб и политиков.

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева признал законным пожизненный приговор Пукачу. По закону, после отбытия не менее 20 лет назначенного наказания у осужденного появится право на подачу ходатайства о помиловании. Акт помилования может заменить пожизненное заключение на возможность выйти на свободу через 25 лет.

В декабре 2017 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что Пукач не согласился на смягчение наказания в обмен на информацию о заказчиках преступления.

10 января 2018 года стало известно, что суд засчитал 6,5 года, проведенных Пукачем в следственном изоляторе, за 13 лет по "закону Савченко".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: убийство, Мирослава Гонгадзе, Георгий Гонгадзе, Верховный Суд, приговор
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