Нидерландский Харлем станет первым в мире городом, где запретят рекламу мяса в общественных местах

Реклама не будет разрешена в автобусах, приютах и на экранах в общественных местах Харлема. Это вызвало жалобы представителей мясного сектора на то, что муниципалитет "заходит слишком далеко, говоря людям, что для них лучше".
Причина такого запрета – недавние исследования, показывающие, что глобальное производство продуктов питания является причиной одной трети всех выбросов, нагревающих планету, а использование животных для производства мяса приводит к удвоению загрязнения по сравнению с производством продуктов растительного происхождения.
Леса, поглощающие углекислый газ, вырубаются для выпаса животных, а удобрения, используемые для выращивания их кормов, богаты азотом, который может способствовать загрязнению воздуха и воды, изменению климата и истощению озонового слоя. Кроме того, животноводство производит большое количество метана – мощного парникового газа.
Запрет также распространяется на праздничные рейсы, ископаемое топливо и автомобили, работающие на ископаемом топливе. Введение запрета отложено до 2024 года из-за существующих контрактов с компаниями, продающими продукцию.
Как отмечает The Guardian, ссылаясь на исследование Greenpeace, для достижения цели ЕС по нулевым выбросам к 2050 году потребление мяса должно быть снижено до 24 кг на человека в год по сравнению с текущим средним показателем в 82 кг или 75,8 кг в Нидерландах, которые являются крупнейшим экспортером мяса в ЕС.