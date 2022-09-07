Нидерландский Харлем станет первым в мире городом, где запретят рекламу мяса в общественных местах

Реклама мяса не будет разрешена в автобусах, приютах и на экранах в общественных местах Харлема Фото: depositphotos.com

Реклама не будет разрешена в автобусах, приютах и на экранах в общественных местах Харлема. Это вызвало жалобы представителей мясного сектора на то, что муниципалитет "заходит слишком далеко, говоря людям, что для них лучше".

Причина такого запрета – недавние исследования, показывающие, что глобальное производство продуктов питания является причиной одной трети всех выбросов, нагревающих планету, а использование животных для производства мяса приводит к удвоению загрязнения по сравнению с производством продуктов растительного происхождения.

Леса, поглощающие углекислый газ, вырубаются для выпаса животных, а удобрения, используемые для выращивания их кормов, богаты азотом, который может способствовать загрязнению воздуха и воды, изменению климата и истощению озонового слоя. Кроме того, животноводство производит большое количество метана – мощного парникового газа.

Запрет также распространяется на праздничные рейсы, ископаемое топливо и автомобили, работающие на ископаемом топливе. Введение запрета отложено до 2024 года из-за существующих контрактов с компаниями, продающими продукцию.