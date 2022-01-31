Dolce & Gabbana отказывается от натурального меха

По словам Узаи, вся система моды играет важную роль в социальной ответственности, которую необходимо пропагандировать и стимулировать. Поэтому модный дом Dolce & Gabbana решил интегрировать инновационные материалы в свои коллекции и развивать экологически безопасные производственные процессы.
При этом Dolce & Gabbana продолжит сотрудничество с производителями меха для поиска экологичной альтернативы искусственному меху.
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Dolce & Gabbana – итальянский дом моды, основанный в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной.