YouTube начал показывать перед видео по пять рекламных роликов вместо двух

Скоро все бесплатные пользователи YouTube будут получать не два, а пять рекламных роликов, которые будет невозможно пропустить.

За последние несколько дней от пользователей уже поступило множество жалоб, сообщает ресурс. Некоторые утверждают, что получили от YouTube пять длинных объявлений. Обычно реклама на YouTube длится от пяти до 30 секунд, причем последняя считается длинной.

"Это может случиться с определенным типом формата рекламы, который называется рекламой-заставкой, поскольку ее продолжительность не превышает шести секунд", – сделала заявление команда YouTube после массовых жалоб.

В то же время в YouTube отметили, что все пять роликов невозможно будет пропустить.

hmm...this may happen with a certain type of ad format called bumper ads, since they're only up to 6 seconds long. if you'd like, you can send feedback directly from YouTube via the send feedback tool — TeamYouTube (@TeamYouTube) September 7, 2022