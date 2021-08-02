Бывшие инженеры SpaceX работают над первым коммерческим электрокатером

Arc Boat объявила, что привлекла $4,25 млн в виде начального финансирования для начала работ над семиметровым катером с 475 лошадиными силами.

Первые лодки хотят выпустить для продажи до конца 2021 года. Исполнительный директор компании Митч Ли рассказал, что хотел построить электрические лодки из-за того воздействия, которое обычные лодки с бензиновым или дизельным двигателем оказывают на окружающую среду. Электрокатеры же не выбрасывают углекислый газ в атмосферу, не загрязняют воду и не влекут шумовое загрязнение.

Сейчас лодки доступны для предзаказа, их цена – $300 тыс. Катер рассчитан на 10 человек и сможет разгоняться до 64 км/ч. Время работы без подзарядки – 3–5 часов.

Ли отметил, что такая высокая цена на катера в основном связана с затратами на разработку технологии. В будущем, по его словам, будут доступны более дешевые версии.