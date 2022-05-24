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ВОЙНА В УКРАИНЕ

YouTube заблокировал десятки тысяч видео о войне в Украине. В некоторых войну называли "освободительной миссией"

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В YouTube около 90 млн пользователей в России
В YouTube – около 90 млн пользователей в России
Фото: depositphotos.com

Видеохостинг YouTube удалил более 70 тыс. видеороликов и 9 тыс. каналов, связанных с войной в Украине, за нарушение правил сообщества. В частности, удалялись видеоролики, в которых вторжение называлось "освободительной миссией". Об этом сообщило издание The Guardian.

С момента вторжения в феврале YouTube отключил несколько российских каналов, в частности канал прокремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. Каналы, связанные с министерствами обороны и иностранных дел России, в последние месяцы также были временно лишены возможности загружать видео за описание войны как "освободительной миссии".

YouTube не предоставил разбивку удаленного контента и каналов, но директор по продуктам YouTube Нил Мохан сказал, что большая часть из них представляет собой рассказы Кремля о вторжении.

"У нас есть политика в отношении крупных насильственных событий, и это относится к таким вещам, как отрицание крупных насильственных событий: от Холокоста до Сэнди-Хук. И, конечно же, то, что происходит в Украине, – это крупное насильственное событие. И поэтому мы использовали эту политику, чтобы предпринять беспрецедентные действия", – сказал Мохан.

Представитель компании добавил, что новостной контент YouTube о войне против Украины набрал более 40 млн просмотров, а аудитория авторитетных каналов значительно выросла за счет пользователей как из Украины и Польши, так и из России.

В YouTube – около 90 млн пользователей в России. Министр цифрового развития России Максут Шадаев заявлял, что блокировать платформу не собираются, хотя на Google в России налагают многомиллионные штрафы за неудаление запрещенной информации, в том числе с YouTube.

Контекст:

18 марта Роскомнадзор обвинил видеохостинг YouTube в терроризме и потребовал от него прекратить трансляцию антироссийских роликов. Речь, в частности, о видео с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, YouTube, соцсети, война России против Украины
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