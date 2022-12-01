Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ

Сука, отой діор з тими березами і сраною руснявою культурою. Коли нарешті великі й впливові бренди нестимуть хоч якусь соціальну відповідальність, а не просто гребтимуть бабло пофіг з якого унітазу.#dior #RussiaIsATerroristState