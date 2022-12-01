Dior показал в рекламе заснеженные березы и пригласил в тундру. Компанию обвинили в поддержке страны-агрессора РФ

В описании коллекции написано: "Отправляйтесь вместе с Dior в тундру и откройте пронзительные модели из коллекции".
Come away with Dior to the tundra this holiday season and uncover the piercing silhouettes from the #DiorCruise 2023 collection by Maria Grazia Chiuri. Tap on the card to discover more about the selection from iconic models like the 'Bar' jacket to the #DiorBookTote.— Dior (@Dior) November 25, 2022
"В этом ледяном царстве собраны неземные вещи. Из снега появляется множество безупречных кружевных платьев и аксессуаров", – говорится в описании изделий на странице модного дома в Instagram.
"Русская зима", – отреагировали подписчики.
"Russian style", – написали в комментариях.
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Использование в новой коллекции французского бренда образов, которые ассоциируются со страной –спонсором терроризма РФ, возмутило украинцев.
"Dior с теми березами и сраной руснявой культурой – когда наконец-то большие и влиятельные бренды будут нести хоть какую-то социальную ответственность, а не просто грести бабло пофиг из какого унитаза?" – отреагировали в сети.
Сука, отой діор з тими березами і сраною руснявою культурою. Коли нарешті великі й впливові бренди нестимуть хоч якусь соціальну відповідальність, а не просто гребтимуть бабло пофіг з якого унітазу.#dior #RussiaIsATerroristState— Квашений Огірок * (@iamonduty5) November 29, 2022
"Поддерживает страну-террориста", – написали пользователи Twitter.
Є тут любительки діорчику?! Кушайтє нє абляпайтєсь! Тварі кончені! @Dior supports terrorist country * https://t.co/kMGXu2ucV6— Viktoriia Kravets * (@Krave2Viktoriia) November 29, 2022
Представители бренда пока что официально не комментировали скандал.
Модный дом Dior был основан французским дизайнером Кристианом Диором и предпринимателем Марселем Буссаком в 1946 году.
С 1984 года компания принадлежит французскому бизнесмену Бернару Арно, чей сын Антуан Арно является мужем российском модели Натальи Водяновой.