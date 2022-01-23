Бульвар Шоубиз
 
23 января, 2022
 
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51-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на показ мужской коллекции Dior в прозрачной рубашке, засветив соски

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Образ Кэмпбелл дополнили черные брюки, черное пальто и черная сумка, расшитая камнями
Образ Кэмпбелл дополнили черные брюки, черное пальто и черная сумка, расшитая камнями
Фото: naomi / Instagram

51-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на показ мужской коллекции Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже, в прозрачной рубашке, декорированной кристаллами, засветив соски. Соответствующие снимки и видео она 23 января разместила на своей странице в Instagram.

Образ модели в кадре дополнили черные брюки, черное пальто и черная сумка, расшитая камнями.

В подписи к фото она отметила британского дизайнера Кима Джонса, который является креативным директором мужской линии Dior.

"Ты выглядишь потрясающе", – написала artemisfowl95.

"Королева", – прокомментировал silvio_caiombe.

Контекст:

Наоми Кэмпбелл начала карьеру модели в возрасте 15 лет. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.

18 мая 2021 года Кэмпбелл сообщила, что впервые стала матерью и опубликовала фото дочери. На снимке были запечатлены ножки ребенка в ладони Кэмпбелл. Других подробностей материнства модель не озвучила.

Теги: Париж, мода, Наоми Кэмпбелл, певица, модель, Dior, дизайнер
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