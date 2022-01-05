"Фантастика", "Хорошо получается". 51-летняя Кэмпбелл похвасталась стойкой на голове с широко разведенными ногами

Знаменитость продемонстрировала в кадре несколько вариантов этого упражнения, стоя сперва вниз головой с ровными ногами, затем с разведенными, а в конце – соединив стопы вместе.

"Потратила время на дзен", – подписала модель снимки, отметив страницу своего инструктора по йоге.

"Продолжайте. Хорошо получается", – оценили старания Кэмбелл фолловеры.

"Фантастика", – восхитились подписчики.

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