"Фантастика", "Хорошо получается". 51-летняя Кэмпбелл похвасталась стойкой на голове с широко разведенными ногами

Знаменитость продемонстрировала в кадре несколько вариантов этого упражнения, стоя сперва вниз головой с ровными ногами, затем с разведенными, а в конце – соединив стопы вместе.
"Потратила время на дзен", – подписала модель снимки, отметив страницу своего инструктора по йоге.
"Продолжайте. Хорошо получается", – оценили старания Кэмбелл фолловеры.
"Фантастика", – восхитились подписчики.
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Наоми Кэмпбелл начала карьеру модели в возрасте 15 лет. В 1991 году журнал People назвал ее одной из 50 самых красивых женщин мира. В 1995 году модель дебютировала как певица, записав альбом Babywoman.
18 мая 2021 года Кэмпбелл сообщила, что впервые стала матерью и опубликовала фото дочери. На снимке были запечатлены ножки ребенка в ладони Кэмпбелл. Других подробностей материнства модель не озвучила.