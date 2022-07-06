Декорации для нового показа Dior создала украинка

Центральным элементом показа стали вышитые полотна от пола до потолка с изображением цветов, фруктов и птиц.

"Для этого проекта Олеся Трофименко работала с темой памяти, отраженной в традиционном народном искусстве и фотографии. Дерево жизни и букеты цветов – традиционно симметричные конструкции, символизирующие женщину и продление жизни, а также счастливое будущее", – прокомментировала Кьюри работу украинской художницы.

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Глава модного дома пишет, что одежда, представленная во время показа, была также навеяна творчеством Трофименко. Образ дерева жизни с ветвями, стволом и корнями можно увидеть в разных моделях. В коллекцию вошли платья с вышивкой, платья-рубашки из белого кружева, плиссированные юбки, жакеты с бахромой, блузки со свободными рукавами.

Кьюри пригласила украинку создать декорации для своего показа после того, как увидела на выставке в Риме одну из работ художницы, где сочетаются живопись и вышивка, сообщает сайт модного дома. Трофименко родилась в 1982 году в городе Вильча Киевской области, училась в Национальной академии изобразительного искусства и зодчества, живет и работает в Киеве.