Дневник оккупации херсонца Клочко: Сосед передал ключи от квартиры: "Петр, завтра мы поедем. У меня две дочери". "Буча?" – спрашиваю. "Да, боюсь, что и здесь будет ад"

31 марта 2022 года, четверг

Освободили Бучу. Ужасные кадры расстрелянных людей.

Новости получили через мобильный интернет. Этот эпизод становится спусковым крючком. Утром из нашего дома вижу, что в легковушки загружаются вещи. Понял, что люди уезжают. Это молодые семьи с маленькими детьми.

Где-то в 22.00 меня пригласил к себе сосед с первого этажа. Мы с ним в добрососедских отношениях. Взгляд грустный, передает мне ключи от квартиры. "Петр, завтра в 6.00, когда закончится комендантский час, мы поедем. У меня две дочери, за них боюсь". "Буча?" – спрашиваю. "Да, боюсь, что и здесь будет ад. Если к вам в квартиру прилетит, переходите жить ко мне. Если нужно разместить родственников или знакомых – не сомневайся, сели". Обнялись, пожелал удачи.

Предыдущая запись в дневнике – 23 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом