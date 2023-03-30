ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дневник оккупации херсонца Клочко: Сосед передал ключи от квартиры: "Петр, завтра мы поедем. У меня две дочери". "Буча?" – спрашиваю. "Да, боюсь, что и здесь будет ад"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клочко: Освободили Бучу. Этот эпизод становится спусковым крючком. Люди уезжают
Клочко: Освободили Бучу. Этот эпизод становится спусковым крючком. Люди уезжают
Фото: ЕРА

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 31 марта 2022 года.

31 марта 2022 года, четверг

Освободили Бучу. Ужасные кадры расстрелянных людей.

Новости получили через мобильный интернет. Этот эпизод становится спусковым крючком. Утром из нашего дома вижу, что в легковушки загружаются вещи. Понял, что люди уезжают. Это молодые семьи с маленькими детьми.

Где-то в 22.00 меня пригласил к себе сосед с первого этажа. Мы с ним в добрососедских отношениях. Взгляд грустный, передает мне ключи от квартиры. "Петр, завтра в 6.00, когда закончится комендантский час, мы поедем. У меня две дочери, за них боюсь". "Буча?" – спрашиваю. "Да, боюсь, что и здесь будет ад. Если к вам в квартиру прилетит, переходите жить ко мне. Если нужно разместить родственников или знакомых – не сомневайся, сели". Обнялись, пожелал удачи.

Предыдущая запись в дневнике – 23 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Херсон, война, оккупация, Херсонская область, Буча, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Клочко, дневник херсонца
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чарльз III посетил центр для украинских беженцев в Берлине. Фото
Чарльз III посетил центр для украинских беженцев в Берлине. Фото
Галина ГРИШИНА
"Зарабатывать смогут не только создающие контент, но и те, кто его потребляет". Никитин объявил о презентации платформы Ugreator
"Зарабатывать смогут не только создающие контент, но и те, кто его потребляет". Никитин объявил о презентации платформы Ugreator
Галина ГРИШИНА
Лучший завтрак при похудении. Фитнес-инструктор объяснил, как скорость метаболизма зависит от еды
Лучший завтрак при похудении. Фитнес-инструктор объяснил, как скорость метаболизма зависит от еды
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук показала декольте с верхнего ракурса
Жена нардепа от "Слуги народа" Саливанчук показала декольте с верхнего ракурса
Вайкуле: Если бы Галкин продался и был за войну и Путина, и Алла его поддержала, у нас отношений бы не было
Вайкуле: Если бы Галкин продался и был за войну и Путина, и Алла его поддержала, у нас отношений бы не было
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить рыбные котлеты. Универсальный рецепт
  Как приготовить рыбные котлеты. Универсальный рецепт
Галина ГРИШИНА
Стразы на переносице. Дорофеева сделала трендовый макияж, как у Кабельо и Ким из Blackpink. Фото
Стразы на переносице. Дорофеева сделала трендовый макияж, как у Кабельо и Ким из Blackpink. Фото
Галина ГРИШИНА
Остапчук назвал два своих брака ошибками и признался, что бывшие в переписке называют его свиньей
Остапчук назвал два своих брака ошибками и признался, что бывшие в переписке называют его свиньей
Галина ГРИШИНА
"Умирает в зале по пять часов каждый день, чтобы так выглядеть". 33-летняя MamaRika восхитилась фигурой 53-летней Лопес
"Умирает в зале по пять часов каждый день, чтобы так выглядеть". 33-летняя MamaRika восхитилась фигурой 53-летней Лопес
Галина ГРИШИНА
Саженцы роз. На что обратить внимание при покупке
Саженцы роз. На что обратить внимание при покупке
Галина ГРИШИНА
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую?
Dantes эмоционально заступился за Дорофееву на концерте в Варшаве: Вы встали обосрать мою бывшую?
Галина ГРИШИНА
Как выбрать вкусное и свежее сало: смотрим, нюхаем, протыкаем
Как выбрать вкусное и свежее сало: смотрим, нюхаем, протыкаем
Галина ГРИШИНА
"Остановить старение ей не под силу". Как изменилась Сара Джессика Паркер за последние 20 лет. Фото
"Остановить старение ей не под силу". Как изменилась Сара Джессика Паркер за последние 20 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина
Галина ГРИШИНА
69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения
69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения
Галина ГРИШИНА
Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении
Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (662680)
2
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (96859)
3
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (88900)
4
Вайкуле объяснила, почему пропагандистка Скабеева не смогла понять адресованную ей шутку Галкина (56227)
5
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (28509)
6
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство (27225)
7
Первое весеннее опрыскивание плодовых деревьев мочевиной. Советы опытных садоводов (23081)
8
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото (23065)
 
 
 
 