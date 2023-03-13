Дневник оккупации херсонца Клочко: День освобождения Херсона от фашистов, 78 лет. По этому случаю новые фашисты запустили вечный огонь, покрасили танк

Клочко: Отец желал мне и моим потомкам, чтобы мы не пережили ужасы войны. Не суждено Фото: Суспільне Херсон / Telegram

13 марта 2022 года, воскресенье

В 7.00 позвонил по телефону сосед, стоит в очереди за картошкой. Бегу к нему. Картофель в сетках по 25 кг. Цена 40 грн/кг. По размеру немного крупнее перепелиного яйца. С гордостью несем картошку под завистливые взгляды прохожих. Никогда не думал, что буду радоваться покупке картошки.

В этот день отмечается День освобождения Херсона от фашистских захватчиков, 78 лет. По этому случаю новые фашисты запустили вечный огонь, покрасили танк, пригласили ветеранов, чуть старше меня. Открыто выступают коллаборанты – [бывший мэр Владимир] Сальдо, [так называемый замглавы оккупационной администрации Кирилл] Стремоусов, [экс-нардеп Алексей] Журавко и прочая нечисть.

К сожалению, настоящих ветеранов уже не осталось. По новостям видел массовку, завезенную автобусами из Крыма. На "ветеранах" такие медальки – "Победитель соцсоревнования", "К 100-летию со дня рождения Ленина", "Ветеран труда", "Лучший по профессии" и другой хлам. Противно.

Мой отец прошел всю Вторую мировую войну, имел два ранения, две боевые награды и множество юбилейных медалей. Он принципиально их не носил, перед пионерами и комсомольцами не выступал. Его боевые побратимы также отличались скромностью. Про войну отец рассказывал мне скупо, без героического пафоса. Единственное, что желал мне и моим потомкам, чтобы мы не пережили ужасов войны. Не суждено. На нашу долю тоже выпало…

Предыдущая запись в дневнике – 12 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом