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Дневник оккупации херсонца Клочко: Базар переживает второе рождение. Стали появляться мясо и овощи. Очереди огромные, цены в три раза выше довоенных

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Очереди за продуктами в Херсоне. Март, 2022 года
Очереди за продуктами в Херсоне. Март, 2022 года
Фото: Виконавчий комітет Дніпровської районної у місті Херсоні ради / Facebook

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 12 марта 2022 года.

12 марта 2022 года, суббота

Из-за мобильного интернета невозможно войти на украинские сайты. Заблокировали, суки. Поговорил со знакомыми, посоветовали установить VPN. Но и через "Play Маркет" это оказалось невозможно.

Пошли с соседом на базар, там есть магазинчик по продаже телефонов и аксессуаров. Магазин открыт, персонал – молодые ребята. Что приятно, говорят на украинском. Помогли, теперь могу заходить и в UKR.NET, и в WhatsApp, и в Viber. За работу взяли символическую плату.

Уже собирались выходить из магазина, как на пороге двое рашистов. Покупают новый смартфон, цена около 25 тыс. грн. Спрашивают: "А можно рассчитаться украинской картой?" Рассчитываются картой "ПриватБанка". Интересно, где ее взяли? Или зарплату платят в гривнах? Скорее всего, взяли из ограбленного дома или отжали на блокпосту при выезде людей из Херсона.

Базар переживает второе рождение. Стали появляться мясо и овощи. Очереди огромные, цены в три раза выше довоенных. Решили с соседом завтра купить овощи с утра.

Вечером дикая грусть. Смотреть говно, льющееся из телевизора, больше пяти минут невозможно. Радиоприемник на даче, интернет очень слабый, YouTube не загружается. Стал перечитывать библиотеку, она у нас довольно большая. Начал с Мигеля де Сервантеса, увлекся. В 60+ читаешь книгу, как новую, хотя и прочитал весь двухтомник в 30 лет.

Ночные взрывы в районе Чернобаевки.

Предыдущая запись в дневнике – 11 марта 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, интернет, Украина, Херсон, война, оккупация, вторжение, война России против Украины, русские, российские оккупанты, Чернобаевка, Петр Клочко, дневник херсонца
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